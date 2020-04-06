«Это против здравого смысла» – туроператоры начали продажу туров на зиму 2020-2021

Впервые за всю историю российского турбизнеса многие крупные туроператоры открыли акции раннего бронирования на зимние туры 2020-2021. Турагенты же считают, что покупать кота в мешке никто не будет. Клиенты по-прежнему агрессивно настроены по отношению к туроператорам, поскольку деньги за сорванные из-за коронавируса путешествия получают единицы из сотен тысяч человек.

Российские туроператоры объявили о начале акции раннего бронирования на осень и зиму 2020-2021 года. Об этом «Новому Дню» рассказали представители туристических агентств, которые на днях получили рассылку.

«Акцию почти день в день объявили почти все операторы. Pegas Touristik предлагает Вьетнам и Таиланд, Anex Tour – Доминикану, Шри-Ланку, Кубу. Есть Мексика и другие направления. Но это выглядит как издевка над нашими клиентами, – рассказали «Новому Дню» в одном из турагентств Екатеринбурга. – Большинство туристов не получили деньги за несостоявшиеся в феврале-марте туры, деньги лежат на депозите. И, конечно, сейчас, когда в мире такой бардак, никто не будет планировать отдых на следующую зиму».

Фото из группы туроператора Anex Tour в «ВКонтакте»

В турагентствах говорят, что продажи встали не только на зиму, но и на предстоящее лето. Люди просто ждут: что же будет дальше – и с ограничениями, связанными с коронавирусом, и с курсом валют.

Эксперты туррынка говорят, что никогда еще акции раннего бронирования на зиму не стартовали в апреле: это против экономической целесообразности.

«Если мы говорим о нормальной ситуации, которая была все прошлые годы, то раннее бронирование зимы в апреле – это против экономической логики и против здравого смысла. Но если мы говорим о той ситуации, которая сейчас есть, то сегодня все против здравого смысла. Поэтому – почему бы и нет? – прокомментировал корреспонденту «Нового Дня» руководитель Уральского регионального отделения Российского союза туриндустрии, директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. – Но я не могу сказать, что с большим воодушевлением отношусь к такой акции. Сейчас сложно сказать даже, когда эти программы смогут стартовать. Какие будут полетные программы? Какая будет стратегия? Все ли игроки рынка останутся или, может быть, придут новые? Больше вопросов, чем ответов».

По словам Михаила Мальцева, сейчас нет определенности даже по предстоящему лету: какие страны будут открыты, будут ли ограничения из-за пандемии, каким может быть турпоток. «Я знаю, что турецкие отельеры очень оптимистично и легкомысленно настроены приступить к расконсервации с 15 мая. Но, глядя на ситуацию с заболеваемостью в Турции, сложно сказать, как будет на самом деле», – отметил руководитель регионального РСТ.

Турагенты говорят, что аннуляций туров на лето пока мало: большинство туристов занимают выжидательную позицию.

«Сейчас нельзя аннулировать тур без штрафа. Деньги вам или не вернут и предложат оставить на депозите и отдохнуть позже, либо вернут, но за вычетом штрафа. Поэтому пока все ждут и смотрят, чем все это закончится», – рассказали в екатеринбургском агентстве.

Напомним, на прошлой неделе туроператорам разрешили пользоваться фондами персональной ответственности ассоциации «Турпомощь» для возврата денег туристам за несостоявшиеся поездки. Но пока правительство России не определило механизм и порядок, сделать это не получится.

Екатеринбург, Москва, Ольга Тарасова

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