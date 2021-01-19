Туроператоры открыли раннее бронирование на лето: спросом пользуются туры по России

Все крупные туроператоры уже запустили акции раннего бронирования, по которым в прошлые годы можно было выгодно купить туры еще до начала высокого сезона, когда цены объяснимо шли вверх. В этом году предсказать, что будет летом, не может никто. Но, как говорят игроки туррынка, в некоторых случаях воспользоваться ранним бронированием имеет смысл: когда вы точно знаете, в какие даты и в какой отель хотите попасть. На данный момент спросом пользуются в основном туры на российский юг.

Условия акции раннего бронирования можно посмотреть на сайтах крупных туроператоров, у всех они разные. В большинстве случаев туристические компании просят первым траншем оплатить 20-30% от полной стоимости путевки, таким образом вы закрепляете за собой выбранный отель и примерные даты вылета. Остальные деньги нужно внести за 14-30 дней до путешествия. Но есть и более выгодные предложения. Например, один из крупных игроков в качестве предоплаты просит всего 399 рублей, причем обещает, что в случае отмены тура аннуляция или перенос дат будет осуществляться без штрафов (за 21 день до даты вылета).

На туррынке все понимают, что в этом году акция раннего бронирования вызывает много вопросов у россиян. Люди опасаются повторения ситуации прошлого года, когда после начала пандемии все границы закрылись, а вернуть уплаченные за путевки деньги было невозможно. Но, по мнению экспертов, в определенных сегментах спрос на раннее бронирование будет и в 2021 году.

«В этом году раннее бронирование вызывает больше вопросов у туристов. Сложно делать какие-либо прогнозы: будут ли открыты международные вылеты из Кольцово, будут ли регионы и страны вводить новые коронавирусные ограничения. Но несмотря на это, акции раннего бронирования открыты и некоторые туроператоры уже говорят о хороших продажах, особенно по российскому югу, Абхазии. Прошлый летний сезон показал нам, что в августе мест в приличных отелях не было, такая ситуация продолжалась до глубокой осени. Поэтому, думаю, к концу акции раннего бронирования не останется мест в популярных отелях Краснодарского края, Крыма и Абхазии, – рассказал «Новому Дню» президент Уральской ассоциации туризма, руководитель регионального отделения Российского союза туриндустрии Михаил Мальцев. – Конечно, есть нюансы. Например, по Турции совершенно непонятно летнее расписание и география вылетов. В самой стране непредсказуемая политическая и эпидемиологическая ситуация. И сложно сказать, будет ли спрос по этому самому массовому в обычные сезоны направлению. Следовательно, не могу назвать акцию раннего бронирования в целом массовой и успешной в этом году».

Есть категории туристов, которым раннее бронирование подойдет, считает директор туристического агентства Friends Travel в Екатеринбурге Наталья Паутова. Прежде всего, это те люди, которые точно знают даты своего отпуска и им важен отдых в хороших отелях. Места в популярных средствах размещения в разгар сезона найти почти невозможно. И 2021 год не станет исключением.

«Раннее бронирование подойдет тем, кто планирует отдыхать в Турции. Цены уже на данный момент выше, чем в прошлом году. И мы наблюдаем, как они продолжают постепенно расти. Тут также не стоит забывать, что многие перенесли свои туры с 2020-го на 2021 год, у многих отелей уже решен вопрос с заполняемостью номеров на этот сезон, – рассказали в агентстве Friends Travel. – Во-вторых, акция подойдет тем, кто планирует отдыхать на курортах России. Все отели цена-качество будут распроданы уже к весне. Некоторые уже нам не подтверждают номера на лето. Если вы рассматриваете отдых в Крыму, в Краснодарском крае, на Алтае, вам нужно бронировать ваш отдых сейчас. В-третьих, акция подойдет тем, кто планирует отдыхать на Мальдивах. Это самое популярное, как ни парадоксально, направление периода пандемии, а Мальдивы далеко не резиновые. Подтвердить номера накануне поездки крайне проблематично. И отели дают хорошие скидки по акции».

Турагенты советуют всем оформлять страховку от невыезда. В случае заболевания туриста она позволит аннулировать тур без потерь. Если же страна, в которую вы купили тур по акции раннего бронирования, вдруг закроется, оплату можно будет перенести на другое направление, в том числе по России.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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