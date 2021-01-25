Туроператоры предупреждают о росте цен и нехватке мест в отелях на юге России

Российские туроператоры отмечают высокий спрос на летние туры в Сочи и Крым – многие туристы уже сейчас бронируют конкретные отели, несмотря на то, что цены выше, чем в прошлом году. В ближайшие месяцы, по оценкам экспертов, подорожание гостиниц продолжится, а в популярных отелях на летние даты закончатся места.

Как ранее писал «Новый День», сейчас активно идут продажи туров на лето по акциям раннего бронирования. По данным экспертов рынка, наибольшим спросом пользуются туры в Сочи, Крым и Абхазию – то есть по тем направлениям, которые коронавирусные ограничения могут затронуть в меньшей степени. Президент Уральской ассоциации туризма, руководитель регионального отделения Российского союза туриндустрии Михаил Мальцев говорил, что к концу акции раннего бронирования в популярных отелях юга России свободных мест на лето не останется.

Туроператоры же говорят, что часть гостиниц могут «встать на стоп» уже в ближайший месяц. Как пишет сегодня «Вестник туроператоров России», объемы продаж летних туров на юг России по акциям раннего бронирования к концу января уже превышают показатели аналогичного периода прошлого года на 10-15%. Люди боятся повторения ситуации лета 2020-го, когда в августе мест в хороших отелях Сочи и Краснодарского края не было. Кроме того, большинство туристов не верят в скорое открытие массовых зарубежных направлений.

При этом, по данным АТОР, уже сегодня отели на черноморских курортах подняли цены в среднем на 10% по сравнению с прошлым годом. И это не предел, считают туроператоры. По разным оценкам, в пик бронирования на лето стоимость может вырасти еще на 25-30%. Наибольшая загрузка отелей ожидается в период с 15 июня по 20 августа.

Как сообщал «Новый День», директор туристического агентства Friends Travel в Екатеринбурге Наталья Паутова рассказала, кому из туристов подойдет раннее бронирование. Прежде всего это те люди, которые точно знают даты своего отпуска и им важен отдых в комфортных условиях. Это касается тех, кто летом хочет полететь в Турцию, на российский юг, на Мальдивы – по всем трем направлениям эксперты прогнозируют нехватку мест в отелях ближе к лету. Турагенты советуют всем оформлять страховку от невыезда. В случае заболевания туриста она позволит аннулировать тур без потерь. Если же страна, в которую вы купили тур по акции раннего бронирования, вдруг закроется, оплату можно будет перенести на другое направление, в том числе по России.

Екатеринбург, Москва, Анастасия Истомина

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