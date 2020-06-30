Мест в отелях нет, цены растут на 10-20 тысяч в сутки: россияне скупают туры в Сочи и Крым

За последние полторы недели, с тех пор как Краснодарский край и Крым официально заявили о старте туристического сезона, турагентства фиксируют повышенный спрос на южные направления. Сейчас уже бывает невозможно забронировать понравившийся отель, потому что места во многих гостиницах разобраны. Кроме того, цены на отдых в Сочи и Крыму растут ежедневно: за сутки тур может подорожать и на 10, и на 20 тысяч. Другие направления – Калининград, Байкал, Алтай – пока популярностью не пользуются.

Отели Сочи и Крыма встают на «стоп» и поднимают цены

Как рассказали «Новому Дню» представители туристической розницы, бум бронирований пришелся на последние полторы недели – люди начали покупать туры ровно в тот день, когда власти Крыма и Краснодарского края заявили, что не будут отправлять туристов в обсерваторы и требовать с них справку об отсутствии Covid-19.

«Люди истосковались по морю, и сил ждать [открытия границ] уже нет. Активные бронирования идут на Сочи, Крым, Анапу, причем есть интерес и на ближайшие даты, и на июль, и на август, – рассказала корреспонденту «Нового Дня» директор сети турагентств «Пагнея» Анастасия Ермолаева. – Но нужно иметь в виду специфику российского туризма, здесь нет таких автоматизированных процессов – когда выбрал отель, тут же его забронировал. Иногда подтверждение занимает до пяти рабочих дней. И сейчас уже много отказов по выбранным отелям приходит: номера все заняты. Приходится подбирать новые варианты».

По словам Анастасии Ермолаевой, в этом году есть две категории желающих отдохнуть: первые стараются сделать это максимально экономно, вторые, напротив, – предпочитают люксовые отели европейского уровня с ценами куда выше европейских.

«Какой-то золотой середины в этом сезоне нет, нет такого среднего класса. Много вариантов самых экономичных выбирают, сразу отталкиваются от цены. Это, например, «Бархатные сезоны», «Сочи Парк», где приемлемый уровень по приемлемой цене. И вторая категория выбирает дорогие отели, которые соответствуют премиум-уровню. Обычно это люди, которые понимают, что в этом году вряд ли еще получится отдохнуть, а вывезти детей и себя на море надо», – говорит директор агентства.

При этом турфирмы говорят, что цены на отдых в Сочи и Крыму растут буквально каждый день. Туристам советуют не медлить с выбором и подтверждением отеля: за сутки размещение подорожать на 10-20 тысяч.

«Пока не было ясности с открытием Краснодарского края и Крыма, цены стояли на месте. Сейчас мы ориентируем туристов, что решение надо принимать быстро, очень быстро. Пока такое воспринимается в штыки, потому что люди привыкли, что им нужно время подумать, поискать другие отели. Но чаще всего, пока они сравнивают и думают, цена тура возрастает, и человек не готов платить на 20 тысяч больше. Приходится искать другие варианты. И такая тенденция, вероятно, будет все лето. Не получится в этом году взять тур за 2-3 дня до вылета. Потому что все туры будут разобраны и останутся только отели такой категории, которые обычно никто даже не смотрит», – рассказал менеджер турагентства Friends Travel Дмитрий Денгольц.

По словам агента, уже сегодня, например, в Ялте почти нет вариантов для семейного отдыха на начало следующей недели.

«Осталось 5-7 семейных отелей. Но и их скоро не будет. Спрос огромный, ведь едут не только невыездные туристы, как в прошлые сезоны, но и те, кто раньше не планировал отдыхать в Крыму. Самолеты летят полными, и не только из Екатеринбурга», – отметил Дмитрий Денгольц.

Цены, надо сказать, действительно впечатляют. Туры на 10 дней с размещением в хорошем отеле обойдутся в 150-160 тысяч рублей на семью из 4 человек. Как говорят агенты, в прошлые годы за эти деньги можно было хорошо отдохнуть в Турции и совсем с другим сервисом.

Альтернативный отдых пока не очень популярен

Что касается других направлений, на которые туроператоры в этом году поставили чартерные рейсы – Калининград, Байкал, Алтай, – здесь пока спрос «штучный».

«Много интересных направлений открылось, но это абсолютно не массовый туризм. Мы на Урале все ждем море. В Калининграде, конечно, море есть. Но если сравнить цены на хорошие отели 4* в Сочи и там, то расходы получатся примерно одинаковыми, а отдых, климатические условия – совершенно иные. И люди выбирают юг», – прокомментировала Анастасия Ермолаева.

В агентстве Friends Travel тоже говорят, что запросы есть, но не большим потоком. В Калининград стоит чартерная программа, она постепенно заполняется. Однако цены выросли и на этом направлении.

«Если мы еще неделю назад предлагали нашим туристам туры за 25-35 тысяч за двоих, то сейчас цены выше – в среднем 50 тысяч за двоих. Хотя для нового интересного направления это все равно не очень дорого. Запросы есть», – отметил Дмитрий Денгольц.

В Уральской ассоциации туризма тенденции подтверждают. Безусловными лидерами сезона уже и сейчас являются черноморские направления, и вряд ли что-то изменится по итогам лета.

«Основным направлением, безусловно, является юг России. Спрос есть и на Краснодарский край и Сочи, и на Крым с Евпаторией и Ялтой. Хотя я не могу сказать, что это прям ажиотаж. Туротрасль предполагала, что при отсутствии зарубежных направлений будет все молниеносно раскуплено, но такого пока не фиксируем – ожидания отрасли не оправдались, – прокомментировал директор Уральской ассоциации туризма, руководитель регионального отделения Российского союза туриндустрии Михаил Мальцев. – Возможно, номерной фонд российского юга уже действительно заполнен, но думаю, в основном за счет прилетающих из Москвы».

При этом в УАТ считают, что и Калининград постепенно завоюет любовь у уральских туристов. Сегодня туда стоит чартерная программа, которая предполагает вполне выгодные цены.

«Калининград может стать одним из любимых направлений на многие годы вперед, – считает Михаил Мальцев. – Есть программы и в другие регионы с вылетами из Екатеринбурга, но было бы преувеличением сказать, что они популярны, пользуются спросом. В турфирмах есть запросы даже на Сахалин, есть на Курильские острова, несмотря на исключительную дороговизну. Но в основном это тот контингент, который совершал путешествия по отдаленным экзотическим направлениям – любители Южной Америки, Австралии».

Ждать ли Турцию?

Что касается возобновления авиасообщения с Турцией, которая традиционно была направлением-лидером для уральских туристов, то здесь пока прогнозы не самые оптимистичные. Особенно после инцидента, о котором стало известно накануне: на первом чартере из Казахстана в Турцию прибыли несколько больных коронавирусом.

«Не исключаю, что инцидент с туристами из Казахстана отложат еще надолго открытие Турции для россиян. Вероятность открытия Турции в июле ничтожная, в августе тоже маловероятно. Ставку лучше делать на республики СНГ, они могут открыться, и там есть неплохие варианты размещения туристов, есть интересные программы, – рассказал Михаил Мальцев. – Хотя, насколько мне известно, туроператоры рассматривают разные варианты, в том числе и Турцию с вылетом через Минск, Казахстан. Но это будет долго, сложно и экономически несообразно. Такими услугами будут пользоваться единицы – кто уж совсем не может обойтись без такого вида отдыха».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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