Крымские гостиницы взвинтили цены до максимума

Отдых в Крыму дорожает из-за ажиотажного спроса. Игроки туристического рынка хотят вернуть недополученные доходы весны и начала лета и взвинчивают цены. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров.

Свободных мест с каждым днем все меньше и меньше. В середине июля средняя загрузка объектов размещения на полуострове превысит 90%, заявил председатель Комитета Государственного Совета Республики Крым по туризму Алексей Черняк.

Закрытие границ привело к «сумасшедшему спросу» на люксовые объекты размещения. «Свободных VIP-вилл в Крыму практически не осталось. А желающих снять такие объекты очень много», – подчеркнул Черняк.

При этом активно дорожает не только элитный отдых. Максимальные цены устанавливают все гостиницы и отели. Несмотря на хорошие объемы бронирований и заполняемость, отельеры понимают, что это во многом связано с переносами заездов, которые не состоялись весной и в июне.

Игроки гостиничного рынка стремятся компенсировать недополученную прибыль. «Те свободные места, которые есть у объектов размещения, будут продаваться по максимальной цене, чтобы вернуть тот заработок, который был недополучен за весну и начало лета», – заявил Черняк.

Представители турбизнеса подтверждают эту тенденцию. «Если «Ялта Интурист» стоила в прошлом году на неделю 63 тысяч рублей, то сейчас – уже 133 тысячи рлей на двоих на неделю с завтраками», – рассказал директор сети турагентств «Розовый Слон» Алексан Мкртчян.

Несмотря на ажиотажный спрос и закрытые границы, по словам экспертов, Крым не выйдет на показатели прошлого года по объему турпотока. В 2019 году на полуострове отдохнули около 7 млн туристов, прогноз 2020-го – 4-4,5 млн.

Симферополь, Зоя Осколкова

Симферополь. Другие новости 08.07.20

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