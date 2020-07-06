Элитный отдых в Крыму сравним с приобретением квартиры в Москве

Курорты Крыма готовы удовлетворить самых взыскательных туристов. Несмотря на недоступную для многих россиян стоимость, элитный отдых пользуется популярностью среди состоятельных граждан. Подстегивает спрос пандемия коронавируса.

Аренда виллы в Крыму на 14 дней обойдется в 11 млн рублей, что сравнимо с приобретением двухкомнатной квартиры в Москве, передает BFM. Характеристики элитной недвижимости не уточняются.

Самый известный пятизвездочный отель Mriya Resort & Spa предлагает отдохнуть семье из трех человек за 640 тысяч рубле за 14 дней. При этом свободных мест в гостинице почти не осталось. Все забронировано на две недели вперед.

В пятизвездочном отеле Aquamarine Resort & Spa в Севастополе стандартный улучшенный номер с видом на море обойдется почти в 500 тысяч за 20 дней. В гостинице динамическое ценообразование – чем больше заселение, тем выше цена. Неделя в августе будет стоить 202 тысячи рублей с видом на море, 179 тысяч с видом на город.

По словам исполнительного директора туроператора «Интурист» Сергея Толчина, стоимость номеров в пятизвездочных отелях российских черноморских курортов примерно такая же, как и в иностранных гостиницах аналогичного уровня. «Если брать именно пятерки-лакшери, которых у нас немного в России, то поехать на неделю – это всегда стоило и у нас в стране, и за рубежом 300-400 тысяч рублей на двоих взрослых с ребенком», – пояснил он.

На ценообразование существенно влияет фактор пандемии коронавируса. У большинства россиян, в том числе и очень состоятельных, нет возможности отдыхать за границей, этим и объясняется ажиотажный спрос.

Симферополь, Зоя Осколкова

Симферополь. Другие новости 06.07.20

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