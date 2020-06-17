Крымские отели начали поднимать цены на отдых этим летом, чтобы компенсировать потери от коронавируса

Цены на отдых в отелях и санаториях Краснодарского края и Сочи пока остаются на уровне прошлого года. А вот крымские отельеры решили за счет летнего сезона «отбить» свои потери от простоя последних месяцев. Но, по мнению экспертов, это приведет к тому, что гостиницы будут не загружены и вынуждены будут снизить цены в середине сезона.

Как рассказала сегодня на пресс-конференции в ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, в этом году средняя цена на отдых на курортах осталась на уровне прошлого года. Отели и санатории Сочи и других черноморских городов приняли решение не повышать стоимость, чтобы организовать большой поток туристов – и за счет массовости возмещать потери, связанные с простоем из-за коронавируса. Исключением стали отели Крыма.

«В Крыму мы видим тенденцию повышения цен. Это классическая ошибка российского ценообразования – за счет одного клиента пытаться компенсировать потерю десяти. Обычно такое заканчивается недозагрузом [отелей] и резким обрушением цены в середине сезона. Потому что все остальные [конкуренты] держат цену», – прокомментировала Майя Ломидзе.

По ее словам, «отбить цены – конечно, мысль очевидная». Но у турбизнеса есть и другая мысль: если поднять цены, то никто на отдых не поедет. «Если поднять цену, то ты и потери не компенсируешь, и поток туристов не организуешь, а на потоке туристов как раз можно что-то заработать. Поэтому пока не видим предпосылок для массового повышения», – рассказала глава АТОР.

Москва, Ольга Тарасова

Москва. Другие новости 17.06.20

Калининградская область готовится отменить карантин для приезжих и открыть общепит. / «Только на турах по России бизнес держаться не сможет», – директор крупной сети турагентств о перспективах этого лета. / Директор крупной сети турагентств про бизнес после пандемии: турфирмы ушли в онлайн, в офисы вернутся не все. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»