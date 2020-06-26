В Крыму отмечают ажиотажный спрос на дорогие отели

В Крыму отмечают резкий рост спроса на дорогие отели.

Как уже сообщал «Новый День», с 1 июля крымским отелям разрешено принимать гостей из других регионов. Но бронирование началось с 15 июня. И уже сейчас многие отели класса премиум даже останавливают процесс, так как практически все номера на июль уже разобраны.

«Здесь нужно понимать, что отельная база Крыма не перенасыщена отелями уровня 5 звезд . При этом много туристов, которые хотят отдыхать с комфортом и готовы платить, – цитирует «Вестник АТОР» генерального директора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина. – Естественно, из-за ограниченного количества дорогих отелей они с легкостью выбирают спрос. Если же мы говорим о туристах, нацеленных на бюджетных отдых, то у них будет из чего выбирать».

По словам представителей сферы, частные виллы на лето и осень уже забронированы на 100%. В отелях данной ценовой категории минимальные цены на июль колеблются от 10 тысяч (4 звезды) до 39 тысяч на двоих в стандарте за ночь.

Готовые туры предлагают чуть дешевле, но без гарантии подтверждения и питания.

Симферополь, Лиана Макоба

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