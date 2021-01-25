Дальше – больше: туроператоры оценили рост цен на летний отдых в России

Отели на этапе раннего бронирования летних туров на юг России в среднем подняли цены на 10% по сравнению с прошлым годом, и это не предел. Об этом сообщает «Вестник АТОР».

По данным участников рынка, в январе в ходе акции раннего бронирования цены отелей на предстоящий летний сезон выросли по сравнению с январем 2020 года от 3 до 20% (в зависимости от категории гостиницы).

По мнению туроператоров, средний рост цен по рынку на летнее размещение на черноморских курортах Кубани и Крыма, сейчас составляет 10% по сравнению с прошлым годом.

При этом представители туротрасли прогнозируют дальнейший рост цен при высоких темпах заполнения отелей и санаториев. «Изменение цен будет зависеть от рыночной ситуации – при увеличении объемов продаж цены вырастут», – заявил представитель туроператора «Дельфин».

В АЛЕАН и в TUI Россия допускают рост цен на размещение в отелях на 20-30% в период высокого спроса после окончаний акций раннего бронирования, то есть с конца марта 2021 года. Туроператоры также предупреждают туристов, что при планировании бюджета летнего отдыха следует учитывать и то, что выросли цены не только на гостинцы, но и на сопутствующий сервис и другие услуги во время пребывания на курортах.

Ранее, в декабре прошлого года аналитики АТОР выступили с прогнозом, согласно которому в средне-оптимистичном сценарии развития событий с пандемией общий рост цен на туруслуги в стране в 2021 году составит 10-15%, а в пессимистичном – подорожание будет еще более заметным.

Согласно данным ведущих туроператоров России, первое место по объемам ранних продаж пляжного отдыха занимает Краснодарский край, его доля оценивается в 60-70%: большинство проданных туров на лето – это путевки в Большой Сочи. Второе место по объемам продаж у Крыма – 20-35% в зависимости от компании. По спросу лидирует Большая Ялта. Третье место с большим отрывом от Сочи и Крыма у санаториев Кавминвод, а четвертое место занимает Калининградская область.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 25.01.21

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