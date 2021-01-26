Туроператоры рассказали, на сколько подорожали летние туры в Турцию

Цены на летние туры в Турции на этапе раннего бронирования выросли на 15% по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«В разных туроператорских компаниях рост цен на отели Турции на этапе раннего бронирования оценивают от 5 до 15%, при этом последняя цифра выглядит более близкой к истине», – говорится в сообщении «Вестника АТОР».

В туркомпаниях отмечают, что стоимость размещения в летний сезон сейчас очень неоднородна и зависит как от политики конкретных отелей или отельных сетей, так и от уровня загрузки конкретных объектов. «Но цены в сезон на Турцию, скорее всего, будут расти по сравнению с уровнем цен в акциях раннего бронирования – в этом сходятся все эксперты», – заявили в АТОР.

Ранее туроператоры сообщили, что стоимость проживания на российских черноморских курортах в предстоящем летнем сезоне выросла от 3 до 20% в зависимости от категории гостиницы. Средний рост цен по рынку сейчас составляет 10% по сравнению с прошлым годом.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 26.01.21

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