АТОР просит заморозить возврат денег туристам за аннулированные туры

Ассоциация туроператоров России (АТОР) предложила правительству заморозить возврат денег туристам за аннулированные туры в качестве одной из мер поддержки отрасли. Об этом говорится в материале, опубликованном на сайте организации.

Письмо с данной инициативой АТОР направила премьер-министру Михаилу Мишустину и заместителю главы Минэкономразвития Сергею Галкину. Предложения касаются поддержки как выездного, так и внутреннего организованного туризма.

В АТОР считают необходимым заморозить все выплаты туристам за несостоявшиеся ввиду пандемии коронавирусной инфекции туры до 2022 года. Клиентам турфирм ассоциация предлагает выдавать депозитный сертификат с подтверждением сбережения средств клиента у туроператора и возможность их использования в определенный период.

«Принуждение туроператора к одномоментной выплате средств за тур приведет к вынужденной остановке деятельности и как следствие – неисполнению обязательств перед теми туристами, которые готовы переносить сроки тура», – говорится в письме.

АТОР также указывает, что размер убытков российских туроператоров пошел на миллиарды рублей, а с учетом неполученных доходов составит сотни миллиардов рублей.

Напомним, что российские туроператоры по рекомендации Ростуризма прекратили отправку туристов за пределы России, начиная с 19 марта. Как писал «Новый День», 1 апреля Ростуризм сообщил, что в РФ вернулись подавляющее большинство российских туристов, находившихся за рубежом по линии туроператоров. В две последние мартовские недели в страну прибыли около 160 тысяч организованных туристов из 43 стран мира.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции Covid-19 пандемией. На сегодняшний день в мире насчитывается более 1,275 млн подтвержденных случаев заражения коронавирусом, почти 70 тыс. человек не смогли справиться с инфекцией, выздоровели 263 тыс. пациентов.

В России выявлено 5389 случаев заболевания Covid-19, 45 человек умерли, 355 выздоровели. В стране проведено 697 тысяч тестов на коронавирус.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 06.04.20

Не летают самолеты, не ходят поезда: число жд и авиарейсов из Челябинска существенно сокращено. / От коронавируса нового типа может погибнуть до 20 тысяч британцев. / В Италии от коронавируса умерло за сутки почти 700 человек. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»