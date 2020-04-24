35 туроператоров заявили, что будут возвращать туристам деньги из фондов «Турпомощи»

Уже 35 туроператоров подали уведомление в ассоциацию «Турпомощь» о том, что хотят использовать накопленные в фондах персональной ответственности деньги для выплат туристам за несостоявшиеся туры. Но большинству туристов по-прежнему ждать нечего: в списке – ни одной крупной компании.

Напомним, в начале апреля Госдума приняла закон, который позволяет туроператорам использовать средства фондов персональной ответственности ассоциации «Турпомощь» для выплат туристам за несостоявшиеся из-за Covid-19 туры. Это фонды, которые с 2016 года формировали сами туроператоры на случай прекращения деятельности. Теперь же их можно «распаковать» до банкротства.

Для того чтобы туроператору воспользоваться накопленными деньгами, компания должна до 6 мая подать уведомление в «Турпомощь» и заявить о своем намерении. И на сегодняшний день в ассоциации есть заявления от 35 туроператоров.

«Сроки подачи заявлений были продлены с 15 апреля до 6 мая. И на данный момент мы получили уведомления от 35 туроператоров, которые желают забрать фонды персональной ответственности и заплатить туристам», – рассказал сегодня на пресс-конференции в «Интерфакс-Урал» глава «Турпомощи» Александр Осауленко.

Правда, среди этих 35 туроператоров – ни одного крупного федерального игрока рынка. Речь идет в основном о небольших нишевых компаниях, которые занимались отправкой в определенные страны. Основная масса средств – а сейчас в фондах 2 миллиарда рублей – останутся на счетах.

Ранее глава Ассоциации туроператоров России поясняла, почему операторы не стремятся забрать деньги и рассчитаться с туристами. «Если очень утрированно, туроператорам предложили: вы можете забрать свои 100 рублей, только сначала положите свои 100 рублей. Бессмысленная акция», – прокомментировала глава АТОР Майя Ломидзе. Дело в том, что туркомпания может взять свои деньги из ФПО только если оплатит ежегодный взнос в ФПО – а эти суммы сопоставимы.

При этом, как заявил сегодня на пресс-конференции Александр Осауленко, отказ крупных туроператоров использовать средства ФПО – вовсе не означает, что «кто-то кого-то хочет кинуть».

«По нашим данным, на сегодняшний день в 70% случаев туроператоры и туристы уже пришли к договоренностям: либо переносят даты тура, либо фиксируют тур по старому курсу валют. Либо если договорились о выплатах, то с тем условием, что они будут произведены, когда контрагенты туроператоров начнут работать», – отметил Осауленко.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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