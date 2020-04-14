Ни один из крупных туроператоров пока не заявил о возврате денег из фондов «Турпомощи»

Завтра истекает срок, когда туроператоры могут подать в ассоциацию «Турпомощь» уведомление о желании использовать средства фондов персональной ответственности для возвратов денег туристам. Но на сегодняшний день ни один из крупнейших игроков заявление не подал.

«Если очень утрированно, туроператорам предложили: вы можете забрать свои 100 рублей, только сначала положите свои 100 рублей. Бессмысленная акция», – прокомментировала глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. Подробно об условиях использования фондов персональной ответственности ассоциации «Турпомощь» «Новый День» писал ранее. В частности, одно из условий, при которых туркомпания может взять свои деньги из ФПО, – оплата ежегодного взноса в этот самый ФПО «Турпомощи». Речь идет о немалых суммах для крупных операторов: оплата составляет 1% от общей суммы проданных туров за прошлый год.

Поэтому большинство туроператоров решили не пользоваться новой возможностью. «Мы в свое время просили, чтобы туроператоры могли использовать средства фондов для компенсаций туристов. Но то, в какой форме это было принято в законе, это смешно», – заявила сегодня на онлайн-пресс-конференции глава АТОР Майя Ломидзе. По данным АТОР, сегодня ни один из крупных игроков (которые работают с 80% туррынка) не заявил о желании «распаковать» фонды. Уведомления в «Турпомощь» поступают лишь от небольших компаний. Также известно, что из крупнейших операторов окончательного решения не приняли операторы Tez Tour и «TUI Россия».

Москва, Ольга Тарасова

Москва. Другие новости 14.04.20

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