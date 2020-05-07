Минэкономразвития предлагает узаконить депозиты вместо денег за несостоявшиеся путешествия

Минэкономразвития России направило в правительство законопроект, которым по сути предлагает узаконить так называемые депозиты туроператоров. Туристические компании смогут на законных основаниях не возвращать деньги за несостоявшиеся туры, оставляя их на своих счетах в форме депозитов. Туристы смогут воспользоваться ими при покупке других туров, либо вернуть через год с процентами.

Напомним, с марта этого года туроператоры перестали возвращать туристам деньги за несостоявшиеся из-за коронавируса туры. С тех пор средства фактически заморожены на счетах туроператоров в виде авансов на будущие путешествия. Туркомпании уверяют клиентов, что этими деньгами можно будет оплатить путешествие, когда ситуация с коронавирусом стабилизируется.

Минэкономразвития России предлагает узаконить эту схему. Как пишет «Вестник Ассоциации туроператоров России», в правительство поступил законопроект, которым предлагается внести изменения в закон о туризме в той его части, где говорится о порядке возвратов туристам средств за несостоявшиеся туры. Согласно документу, такие «депозиты» правительство позволит формировать только в случае угрозы возникновения или возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности (как сейчас с Covid-19, – прим. ред.) или режима ЧС.

«Правительство получит право издать постановление, временно освобождающее туроператоров от обязанности возврата средств за турпакет – на срок, который установит само правительство. ...Туроператор должен выдать туристу «обязательство об обеспечении предоставления им в установленный срок равнозначного туристского продукта». Фактически, это и есть тот самый узаконенный государством «сертификат», «ваучер» – поясняют юристы АТОР.

И если сейчас форма таких депозитов свободная и у каждого оператора документы выглядят по-разному, то в случае принятия законопроекта форму такого обязательства туроператора установит правительство.

«Выданное вместо возврата денег «обязательство» должно гарантировать туристу получение турпакета с аналогичными ранее забронированному туру условиями и свойствами. То есть: в «обязательстве» должна быть предусмотрена та же длительность, программа пребывания, маршрут и условия путешествия, условия проживания (место нахождения средства размещения, категория гостиницы) и питания, услуги. Должна быть предоставлена и аналогичная ранее забронированному туру перевозка туриста (чартер или «регулярка»), – поясняют юристы АТОР, ознакомившиеся с законопроектом. – Если турпакет был оплачен полностью, туроператор не вправе требовать доплаты за тур, на который он выдал «обязательство», даже если его цена в новых условиях оказалась реально выше, чем изначально стоил отмененный тур».

Также закон предусматривает право туриста отказаться от пользования сертификатом/депозитом. Тогда туроператор должен будет вернуть деньги с процентами.

«Если турист решил не пользоваться сертификатом туроператора, дополнительно получит сверх суммы тура проценты на эту сумму за пользование денежными средствами. Проценты будут начислены «в размере одной триста шестьдесят пятой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату принятия Правительством Российской Федерации решения о приостановлении обязанности туроператора по возврату туристу …. уплаченных …за туристский продукт денежных сумм». То есть, если взять нынешнюю ставку рефинансирования, то турист, заплативший за тур условные 100 тыс. р. получит, не воспользовавшись в течение года обязательством (сертификатом) туроператора, 105,5 тыс. р.», – пояснили в АТОР.

Добавим, что законопроект пока не опубликован ни на одном из официальных сайтов, но есть в распоряжении Ассоциации туроператоров.

Москва, Ольга Тарасова

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