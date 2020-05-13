Мошенники придумали новую схему с ваучерами за отмененный авиарейс

Аферисты придумали новую схему кражи денег с карт. Своим жертвам мошенники предлагают компенсацию в виде ваучеров за неиспользованные авиабилеты. Об этом сообщили в ВТБ.

Под видом сотрудников авиакомпаний злоумышленники отправляют письма и обзванивают клиентов, которые планировали перелеты в этом году, передает РБК. Мошенники сообщают о новой услуге и предлагают купить у них ваучер.

«В случае если клиент отказывается оформлять ваучер и просит вернуть ему потраченные средства, аферисты обещают помочь «урегулировать вопрос» за определенное вознаграждение. Разговор заканчивается просьбой сообщить данные банковской карты клиента для списания оговоренной суммы, а также код из полученного после этого СМС от банка», – рассказал вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек.

Для получения ваучера первым в авиакомпанию должен обращаться сам пассажир. Кроме того, в России не вступил в силу закон, позволяющий авиаперевозчикам активно применять ваучеры в качестве компенсации за билеты на рейсы, которые не удалось осуществить из-за пандемии коронавируса. Законопроект, который дает авиакомпаниям такое право, принят Госдумой только в первом чтении 12 мая.

По словам экспертов, мошенники адаптируют свои схемы под новостную повестку. «С учетом широкого освещения инициативы о введении ваучеров можно ожидать увеличения количества мошеннических действий с применением нового сценария социнженерии», – прогнозируют специалисты. Своих жертв аферисты находятся на тематических форумах и узнают данные путем взлома их личных кабинетов и почтовых аккаунтов.

По данным Банка России, в 2019 году в 69% случаев при хищении денежных средств с банковских счетов граждан использовалась социальная инженерия. Всего за прошлый год преступники украли у банковских клиентов 6,42 млрд рублей.

Москва, Зоя Осколкова

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