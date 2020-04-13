Эксперты: пассажиропоток упал на 80-90%, кризис в авиаотрасли продлится до конца 2021 года

Эксперты авиаотрасли прогнозируют, что кризис на рынке продлится до конца 2021 года. Уже сейчас пассажиропоток в московских аэропортах упал на 93%, в регионах – на 60-90%. Авиакомпании предполагают многомиллиардные убытки, потому что лизинг и обслуживание самолетов даже во время простоя никто не отменял.

Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) сегодня направила на имя первого заместителя председателя Правительства России Андрея Белоусова письмо с просьбой поддержать авиаотрасль, которая находится на грани бедствия. По данным экспертов ассоциации, в которую входят крупнейшие российские авиакомпании, кризис в отрасли уже начался и при негативном развитии событий он продлится до конца 2021 года. «В аэропортах московского авиационного узла (МАУ) снижение пассажиропотока в первую неделю апреля текущего года составляет 93%. В других крупных аэропортах России ситуация аналогичная: в Санкт-Петербурге снижение на 86%, в Симферополе на 79%, в Сочи на 97%, в Ростове-на-Дону на 83%, в Самаре на 88%, в Екатеринбурге на 89%, в Новосибирске на 70%, в Хабаровске на 62%. Занятость пассажирских кресел на выполняемых рейсах составляет не более 77%, – приводят данные эксперты ассоциации. – Международные рейсы практически остановлены, за исключением единичных рейсов по возвращению российских граждан из заграницы. Занятость пассажирских кресел на выполняемых внутренних рейсах составляет около 35%».

Представители АЭВТ говорят о том, что во втором квартале 2020 года спрос на услуги авиакомпаний продолжит сокращаться. Будут выполняться только рейсы из региональных центров в Москву и Санкт-Петербург. «Действие негативных факторов на деятельность воздушного транспорта продлится до конца 2020 года, а последствия текущего кризиса будут ощутимы еще, как минимум, на протяжении 2021 года, – говорится в письме АЭВТ за подписью президента Владимира Тасуна. – Первоочередную угрозу для финансово-экономической устойчивости авиакомпаний несет невозможность для них оперативно и соразмерно снижению доходов сократить постоянные расходы … (аренда и лизинг воздушных судов (ВС), техническое обслуживание ВС, затраты на оплату труда и обязательные отчисления на социальные нужды, обязательное страхование)».

По данным ассоциации, во втором квартале 2019 года расходы авиакомпаний на лизинг и обслуживание судов, на зарплаты и страхование составили 176,9 миллиардов рублей. В ближайшие месяцы (а возможно и до конца года) убытки авиакомпаний будут расти в размере, сопоставимом с размером постоянных расходов, – делают выводы представители отрасли. В своем письме члены АЭВТ просят правительство поддержать отрасль. Для этого нужно внести в Воздушный кодекс Российской Федерации норму, которая позволила бы авиакомпаниям сейчас не возвращать деньги за билеты на отмененные рейсы. Их предлагают заменить ваучерами, которые в последствии можно будет обменять на полеты, – об этом писал «Новый День» . А поскольку поправки в кодекс принимаются долго, АЭВТ предлагает пока ограничиться изменениями в ФЗ от 01 апреля 2020 года № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

Москва, Ольга Тарасова

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