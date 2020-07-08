Авиакомпаниям разрешили выдавать ваучеры вместо денег за несостоявшиеся полеты

Правительство РФ утвердило постановление, позволяющее авиакомпаниям не возвращать деньги за билеты на отмененные рейсы. Теперь перевозчики имеют право выдать ваучер, который пассажир может потратить только на услуги, предоставляемые этой же компанией.

Документ был опубликован на официальном портале правовой информации. Авиакомпании вправе в одностороннем порядке менять условия договора воздушной перевозки пассажира или отказаться от его исполнения. На такой шаг перевозчики могут пойти «в случае чрезвычайной ситуации или угрозы ее возникновения, а также при введении режима повышенной готовности».

Если пассажир откажется от перелета сам, то с авиакомпании снимается обязательство доставить клиента в указанный в билете пункт назначения. «При этом перевозчик обязан в течение трех лет с даты отправления рейса <...> принять сумму оплаченной провозной платы в счет оплаты услуг по воздушной перевозке ", – отмечается в документе.

В том случае, если пассажир не воспользуется ваучером, авиакомпания должна вернуть деньги. Некоторые категории граждан могут получить возврат денежных средств раньше, к ним относятся ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды первой или второй группы, лица, сопровождающие инвалида первой группы или ребенка-инвалида второй группы, многодетные семьи.

Напомним, Россия приостановила авиасообщение с другими государствами в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса. Массовая отмена рейсов привела к множеству возвратов. Однако авиакомпании решили не возвращать пассажирам деньги за билеты и стали применять ваучеры.

В апреле ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта, в которую входят крупнейшие перевозчики, направила в правительство России письмо с просьбой узаконить ваучеры, которые сохранят средства на счетах авиаперевозчиков до стабилизации ситуации в мире. Авиакомпании утверждали, что механизм ваучеров позволить избежать массовых банкротств перевозчиков.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 07.07.20

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