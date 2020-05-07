В России разрешат не возвращать деньги за билеты в условиях пандемии

Российские власти собираются разрешить воздушным, железнодорожным, морским и речным перевозчикам не возвращать деньги за билеты. Законопроект, который легализует ваучеры, подготовлен правительством и может быть рассмотрен Госдумой уже в мае.

Над документом работали несколько ведомств, основополагающие меры были предложены Минтрансом, рассказали в Минэкономики газете «Коммерсант». Если законопроект будет принят, компании получат право перевести эквивалент средств на личный счет пассажира, с тем чтобы он потратил их на новый билет, или выдать ваучер на будущую поездку.

Инициатива направлена на поддержку пассажирских перевозок. В авиации меру называют спасительной, отмечая, что в противном случае отрасль ждут массовые банкротства. На конец марта пассажиропоток упал на 80% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, соразмерно снизилась и выручка. По словам источников, объем возвратов может достигать около 70 млрд рублей. «Если механизм [ваучеров] не будет легализован, нас всех без исключения ждет радостное банкротство»,– отмечает представитель одной из крупных авиакомпаний.

На легализацию ваучеров пошли многие страны, в том числе члены Евросоюза и США. Механизм, позволяющий не возвращать деньги пассажирам, работает в Lufthansa, Air France-KLM, Ryanair, EasyJet, Southwest, United, Delta, Emirates, Qatar Airlines, Qantas, Singapore Airlines.

Неблагоприятная ситуация из-за пандемии сложилась и для железнодорожного транспорта. ОАО РЖД уже позволило пассажирам вернуть более 3,5 млн ранее приобретенных билетов на 8 млрд рублей. При этом спрос на железнодорожные перевозки дальнего следования сократился более чем на 70%.

Проблемы возникли и у речных круизных компаний, которые продавали билеты на текущий сезон еще с лета 2019 года. Крупнейшие судоходные компании к марту получили более 2,2 млрд рублей авансовых платежей, подлежащих возврату, сообщают представители отрасли. Деньги уже израсходованы на ремонт, предоплату за топливо, зарплату персоналу и другие обязательные платежи. При этом операционные поступления сократились почти до нуля.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 07.05.20

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