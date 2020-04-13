Более 70 авиакомпаний прекратили автоматический возврат денег за отмененные рейсы

На сегодняшний день уже более 70 авиакомпаний, среди которых есть и российские, полностью закрыли возможность автоматического возврата денег за авиабилеты на отмененные рейсы. Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта, в которую входят крупнейшие перевозчики, направила в правительство России письмо с просьбой узаконить ваучеры, которые сохранят средства на счетах авиаперевозчиков до стабилизации ситуации в мире.

Как пишет сегодня «Вестник Ассоциации туроператоров России», системы глобальной дистрибуции проинформировали своих агентов, что список авиакомпаний, закрывших возможность возвратов денег за билеты, увеличился до 71. Сегодня в числе перевозчиков – российские «Аэрофлот», S7, NordWind, а также множество крупных иностранных компаний – Lufthanza, Turkish Airlines, Air France и многие, многие другие.

«Туристическим агентствам рекомендуется связаться с авиакомпанией напрямую для получения возмещения или если вам нужна дополнительная информация о процессе возмещения», – говорится в сообщении системы GDG.

Каким способом компенсировать пассажирам потраченные на билеты деньги, сегодня каждая компания решает самостоятельно. Например, S7 предлагает своим клиентам оформить сертификат на потраченную сумму +10% к сумме возврата. Получить по нему «живые» деньги не получится, но можно будет воспользоваться при покупке авиабилетов, когда это станет возможным, сообщает авиаперевозчик на своем официальном сайте. Сертификат будет действовать год.

«Победа», которая приостановила выполнение всех рейсов до 1 июня, сообщает, что готова вернуть 100% денег пассажирам – но опять же – не «живыми» деньгами, а на счет в личном кабинете. Воспользоваться средствами можно будет при покупке билетов после снятия всех запретов на авиасообщение, говорится на официальном сайте «Победы».

Сегодня же Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта направила в правительство России письмо, в котором просит узаконить ваучеры – это позволило бы авиакомпаниям сейчас сохранить деньги на своих счетах, а пассажирам компенсировать несостоявшиеся полеты при стабилизации ситуации.

«Для многих участников отрасли практически невозможно найти в короткие сроки достаточные финансовые средства, чтобы сохранить прежнюю экономическую модель и избежать банкротства. Большинство авиакомпаний сейчас тратят больше наличных денег на возвраты своим пассажирам и грузоотправителям, чем они получают за бронирования своих услуг воздушной перевозки», – говорится в обращении АЭВТ.

Перевозчики просят правительство России на законодательном уровне изменить требования к возврату денежных средств за отмененные авиаперевозки «в силу возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора)» и позволить авиакомпаниям вместо возврата пассажиру денег сохранять неиспользованные билеты в качестве «ваучеров».

«Это позволит авиакомпаниям, сохранять у себя денежные средства пассажира и/или грузоотправителя за неиспользованный перевозочный документ, предоставив возможность воспользоваться им после стабилизации ситуации», – считают представители ассоциации.

Москва, Екатеринбург, Ольга Тарасова

Москва, Екатеринбург. Другие новости 13.04.20

В Екатеринбург пришла первая весенняя гроза. / Беременным дадут сотовые дежурных акушеров-гинекологов для консультаций. / Школьный проездной в Екатеринбурге из-за метро подорожал в 1,5 раза. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»