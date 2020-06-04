Авиакомпании фиксируют рост интереса к бизнес-авиации: богачи выкупают самолеты, чтоб улететь в Европу

Российские авиакомпании отмечают рост спроса на услуги бизнес-авиации. Состоятельные граждане, у которых имеется вид на жительство и недвижимость в других странах, арендуют самолеты, чтобы улететь из России, в то время как международные регулярные полеты закрыты.

«Есть у авиации предложения на собственный борт. Есть пассажиры, которые целиком выкупают самолеты. Это единственный сегмент авиации, который рос в мае по отношению к прошлому году. Граждане РФ, у которых есть виды на жительство в Европу и паспорта, они уже могут летать на бизнес-авиации», – рассказал на онлайн-конференции, организованной сервисом «Туту.ру», начальник отдела продаж авиакомпании «Руслайн» Ростислав Петров.

Напомним, Россия с 27 марта прекратила все международное авиасообщение на фоне пандемии коронавируса, за исключением чартерных рейсов для вывоза россиян из-за рубежа, а также грузовых, почтовых, санитарных и гуманитарных рейсов.

Сейчас российские политики говорят, что заграничный отдых россиянам на лето лучше не планировать. Не исключено, что регулярная и чартерная перевозка с другими странами восстановится лишь ближе к осени.

Москва, Ольга Тарасова

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