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Пятница, 8 мая 2020, 10:44 мск

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Когда для россиян откроют выезд за границу: два сценария

Аналитики Национального рейтингового агентства (НРА) спрогнозировали два сценария возобновления международного авиасообщения. Эксперты отмечают, что восстановление перевозок потребует длительного времени, а «последствия шока будут ощущаться в течение минимум двух-трех лет», говорится в исследовании НРА.

Базовый сценарий предполагает, что границы России будут открыты для авиации не ранее сентября, а внутренние перевозки «начнут медленно восстанавливаться с начала лета».

Существует и пессимистический сценарий, согласно которому, международные авиалинии будут закрыты до конца года, а внутренние перевозки начнут восстанавливаться с сентября текущего года, приводит данные исследования РИА «Новости».

По оценке НРА, восстановление объема авиаперевозок в России до уровня 2019 года возможно лишь к началу 2023 года.

Ранее Росавиация сообщала, что на фоне пандемии нового коронавируса пассажиропоток российских авиакомпаний в марте сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 28,1% – до 6,4 миллиона человек, а в первом квартале 220 года – на 5,9%, до 23,3 миллиона.

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) отмечала, что пассажиропоток отечественных авиакомпаний в апреле рухнул на 92%.

Владелец авиакомпании S7 Владислав Филев высказал мнение, что международное авиасообщение возобновится не раньше апреля 2021 года. До этого, прогнозирует он, вероятна вторая волна эпидемии коронавируса.

Напомним, Россия с 27 марта прекратила все международное авиасообщение на фоне пандемии коронавируса, за исключением чартерных рейсов для вывоза россиян из-за рубежа, а также грузовых, почтовых, санитарных и гуманитарных рейсов. Международные перевозки прекратили практически все страны мира.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 08.05.20

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