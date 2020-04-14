Все крупные туроператоры переносят летние туры на осень, раньше вылетов не ждут

Почти все крупные российские туроператоры заявили о готовности перенести оплаченные туры, которые должны состояться в мае-июне, на более поздние даты без доплат. Чаще всего речь идет о переносе на осень. Некоторые игроки рынка предполагают, что раньше границы России не откроются для путешествий.

По данным Ассоциации туроператоров России, такое решение уже приняли «Интурист», Anex Tour, TUI Россия, Coral Travel и Sunmar, Tez Tour. У каждого туроператора свой порядок переноса дат путешествий для тех, кто уже оплатил туры на май и июнь. Ряд компаний (например, Anex Tour) предлагает перенести даты отдыха на новые – начиная с 1 июля, и, видимо, смотреть за развитием ситуации в мире. Часть туроператоров (например, Tez Tour) сразу переносят даты вылетов на осень и зиму. Никаких доплат за новые туры компании обещают не брать. Подробная информация есть на сайтах туроператоров и на официальных страницах в соцсетях.

По мнению игроков рынка, такие решения доказывают одно: быстро туристический рынок не восстановится. Скорее всего, границы России пока будут закрыты, причем сроки называются разные. Одна из версий – авиасообщение с другими странами будет остановлено до августа. Об этом рассказала накануне на открытии онлайн-выставки «Знай Наше», проводимой совместно порталом Profi.Travel и Ростуризмом, гендиректор «Тари Тур» Марина Левченко – эксперту эту информацию предоставили в Шереметьево. А по информации, опубликованной в Telegram-канале «Свои да Наши» (рассчитан на профессионалов турбизнеса), полноценное международное авиасообщение будет восстановлено не раньше октября, хотя в августе уже начнется ограниченное число перелетов между странами. Об этом пишет сегодня портал Profi.Travel.

Напомним, ранее представители турбизнеса Турции, Греции и Болгарии выражали надежду на старт туристического сезона в июне. Сейчас, вероятно, эти прогнозы уже неактуальны.

Екатеринбург, Москва, Ольга Тарасова

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