Количество турагентств в Свердловской области сократилось на 35%

В Свердловской области стали закрываться офисы туристических агентств. По данным Уральской ассоциации туризма, физически закрылись уже 35% офисов. Юридически фирмы продолжают существовать и, вероятно, откроются, когда закончатся ограничения, связанные с пандемией коронавируса.

«Сейчас времени прошло еще немного и многие из нас ожидали, что карантин именно в Свердловской области снимут 20 апреля. Но сейчас уже приходит понимание, что, наверное, и май мы будем сидеть дома. Пока де-юре туристические агентства не уходят с рынка, но физически – да, офисы закрываются, – рассказал сегодня на онлайн-пресс-конференции «Интерфакса» В Екатеринбурге президент Уральской ассоциации туризма, руководитель сети агентств «Виста» Максим Пузанков. – По нашим данным, свое физическое присутствие свернули уже до 35% туристических агентств. Но юридические лица продолжают работать, они находятся в контакте с туристами и надеются впоследствии открыться».

Спикер отметил, что предыдущие кризисы показали: после стабилизации ситуации на туррынке обычно появляется даже больше турагентств, чем было до.

«Турагентство – это не металлургический завод, где надо остановить печи, и чтобы потом открыться – заново все строить. Чтобы открыть агентство, нужно 150-200 тысяч рублей, а закрытие ничего не стоит: столы, стулья можно домой забрать. И мы не опасаемся, что после стабилизации на рынке будет нехватка кадров», – прокомментировал Максим Пузанков.

Что касается поставщиков туров – туроператоров – то, по мнению участников рынка, именно в разгар кризисов туроператоры уходят с рынка редко.

«Вспомните 2014 год, тогда был массовый уход туроператоров, но не было кризиса. В кризис туроператоры обычно мобилизуются, чтобы остаться на рынке», – отметил Максим Пузанков.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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