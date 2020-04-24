Турагенты переквалифицируются в доставщиков еды

Работники туриндустрии, которые в последний месяц, по сути, остались без работы и без зарплаты, готовы переквалифицироваться. В Москве уже есть примеры, когда турфирмы становятся фирмами по доставке еды. На Урале тоже готовятся к смене профессий, правда, пока секрет раскрыть не готовы.

Представители туристической отрасли опасаются, что кризис, который сейчас происходит на рынке в связи с Covid-19, может затянуться надолго. По оценке Уральской ассоциации туризма, внутренний туризм начнет оживать летом. Но даже если туроператоры поставят чартеры в Сочи и Краснодарский край, это не создаст того же турпотока, который был в прошлые годы с открытыми границами всех стран.

«Даже в прошлые годы число организованных туристов, которые отправлялись по линии туроператоров на наш юг, не превышало 7-8% от общего турпотока. А сейчас еще останется психологический барьер – люди побоятся ехать куда-то как минимум месяц после снятия ограничений, – рассказал на онлайн-пресс-конференции в «Интерфаксе» президент УАТ Максим Пузанков. – И не раньше октября мы ждем начала восстановления выездного туризма».

Поэтому сотрудникам туристической отрасли, которые хотят сохранить рабочие места и получать зарплату, надо думать о переквалификации. А туристическим компаниям – о новых реалиях работы даже после отмены ограничительных мер.

«Некоторые туристические сети уже предлагают переквалифицироваться в курьеры по доставке еды (речь идет об одной из сети турагентств, работающих преимущественно в Москве, – прим. ред.). И я знаю, что у нас на Урале готовится проект в гораздо более широком смысле, чем просто доставка продуктов, – рассказал Максим Пузанков. – Кадры в туризме – очень квалифицированные. Здесь работают супер-маркетологи, IT-сфера сопоставима с банковской. И горе тому руководителю, который не попытается адаптироваться и обеспечить своих сотрудников задачами и зарплатой».

По мнению спикера, рынок туризма ожидают большие перемены. «Нас ждет трансформация рынка. Изменится схема взаимодействия, повысится доля онлайн-рынка, будет больше агрегаторов. Не исключаю, что в работе туроператоров тоже произойдет трансформация. Они больше не будут ставить чартеры и продавать на них туры, неся потери в такой ситуации (как с Covid-19). Возможно, туроператоры пойдут в сторону туров под запрос», – поделился мнением президент УАТ.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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