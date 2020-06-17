Директор крупной сети турагентств про бизнес после пандемии: турфирмы ушли в онлайн, в офисы вернутся не все

После пандемии туристический бизнес в России прежним уже не будет, считает владелица крупной сети турагентств «Элита тревел» Наталия Оборина. Уже сейчас многие поменяли большие офисы с переговорками на маленькие, либо вообще ушли на удаленку и вряд ли с нее вернутся.

Сеть туристических агентств «Элита тревел» в Екатеринбурге специализируется прежде всего на выездном туризме – 80% оборота компании составляли именно туры за рубеж. Поэтому с конца марта, когда Россия закрыла границы, турфирма по сути не работает в привычном режиме: менеджеры занимаются в основном переговорами с туристами, которые не смогли улететь на отдых.

По словам Наталии Обориной, пока в Екатеринбурге официально не объявила себя банкротом ни одна турфирма (а их в городе – около 500-600), почти никто не закрылся. Но структура бизнеса меняется: почти всё сегодня выведено в онлайн и на удаленку. Владельцы бизнеса меняют большие арендные площади на офисы поменьше. И вряд ли с завершением пандемии начнется обратный процесс.

«У меня был офис 300 квадратных метров. Мы в конце марта получили запрет на деятельность, и уже 1 апреля мы съехали из 300 квадратов в 70. И я ни на минуту не пожалела об этом решении, – рассказала в прямом эфире в аккаунте клуба EverJazz руководитель сети агентств Наталия Оборина. – Уже сейчас понятно, что туризм будет другой. Что содержание офисов с переговорочными, столовыми для сотрудников, огромными площадями не имеет смысла. Мы прекрасно справляемся на удаленке».

По словам директора сети, туризм давно был готов работать в онлайне: для этого есть удобные программы как у туроператоров, так и у авиакомпаний. Уже сейчас клиенты турагентства говорят, что общение в мессенджерах и переговоры по Zoom экономят им время: раньше приходилось лично приезжать в офис.

«Того туризма, который был, этого не будет. Часть туристов уйдет в онлайн, часть туристов перестанет ездить и пользоваться услугами туристических компаний. Часть будут выбирать: проплатить ипотеку или накопить на отдых за границу. Продажи и требования будут другие. Среди популярных у россиян стран тоже может произойти перераспределение интересов, я не исключаю», – рассказала в «Диалогах EverJazz» Наталия Оборина.

Что касается нынешнего финансового положения большинства туристических агентств, директор сети не стала отрицать, что оно плачевное.

«В апреле я еще выплатила полную зарплату. В мае мы уже ушли без содержания. Я сказала своей команде: денег нет. Но никто не ушел, все работали без денег. Хотя у всех ипотеки, дети. Ни один не побежал на биржу труда», – рассказала директор агентств «Элита тревел». – В апреле, когда все только начиналось, я хихикала, прыгала и говорила: «Моего-то ресурса хватит на месяц пережить вот это все». Думала, что сейчас рынок почистится, уйдут слабые, выживут сильнейшие, рынок перераспределится и к нам придут «жирные» клиенты, и у нас будет много новых. Так я думала первые две недели апреля, потом оптимизм поубавился, потом исчез совсем. Сейчас я думаю: дай бог всем работать, рынка хватит всем, лишь бы все были здоровы».

Напомним, ранее «Новый День» уже писал о том, что турфирмы, которые находятся в бедственном положении, ищут разные выходы из кризиса. Так, одна из федеральных сетей турагентств решила во время пандемии перепрофилироваться: менеджеры теперь занимаются доставкой продуктов.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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