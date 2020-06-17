«Только на турах по России бизнес держаться не сможет», – директор крупной сети турагентств о перспективах этого лета

В условиях закрытых границ многие туроператоры переориентировали свои чартеры на внутренние направления: предлагают лететь в Сочи, Калининград, на Алтай и Байкал. Но для турагентств, чьим профилем была заграница, – это не выход. «Только на турах по России бизнес держаться не сможет», – считает директор сети «Элита Тревел» Наталия Оборина.

Как ранее писал «Новый День», этим летом туроператоры, которые ранее никогда не ставили чартеры по России, отправляя туристов в разные уголки планеты, развернули самолеты на отечественные курорты. В списках предложений – и относительно популярные Сочи, Анапа, Минеральные Воды, Алтай, и совершенно новые – туры в Пермь, Тулу, Кострому. И если самим туроператорам это в какой-то степени поможет удержаться на плаву, то для туристических агентств, которые ранее занимались в основном выездным туризмом, путешествия по России не станут панацеей.

«У нас 80% был выездной туризм и 20% внутренний (корпоративные поездки, конференции, свадьбы). Но это не массовый туризм и не то, на чем сейчас можно строить бизнес. Держаться бизнес только на турах по России не сможет, – рассказала в прямом эфире «Диалогов EverJazz» директор сети агентств «Элита тревел» Наталия Оборина. – Знаете, где я провожу второй год отпуск? В Магадане. У меня там работает подруга по контракту. Она мне в прошлом году просто взяла билеты, и я провела там 11 дней, ходила на рыбалку в море, ездила по горам, видела медведей. Но никакого отношения к бизнесу это не имеет. Это был мой личный опыт – опыт человека, который посетил 74 страны. Почему это не бизнес? Потому что в Магадане одна гостиница на 24 человека, за 7 500 в сутки. И никто туда нормальный не поедет. И я не знаю, кому продавать такой тур. Если есть фанаты рыбалки, они сами себе все найдут. И большинство настоящих путешественников, кому нужны эмоции и приключения, они услугами турагентств не пользуются».

При этом эксперт согласна, что Алтай, Камчатка и другие регионы России могут быть туристическими. Но при этом вряд ли продажа туров туда принесет доходы собственникам турбизнеса.

«Где здесь бизнес? Где мы можем тут заработать деньги, чтобы содержать сотрудников, офис? Если человек хочет поехать условно в Ялту, он смотрит в интернете отель, смотрит фотографии, выбирает, бронирует. Берёт билет и едет», – говорит Наталия Оборина.

Что касается выездного туризма, за счет которого существовало подавляющее большинство туристических компаний России – и туроператоры, и агенты, – то восстановления не ждут раньше октября.

«Я думаю, что в октябре-ноябре можно ожидать открытия границ. Может, и будут раньше какие-то области и регионы открываться под чартеры. Но если учесть, что наша область сегодня четвертая в рейтинге по ежедневному заболеванию [коронавирусом], ее откроют одной из последних», – считает Наталия Оборина.

Напомним, ранее такой же прогноз по восстановлению выездного туризма давала глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. По ее словам, снятия запретов на продажу туров за рубеж не стоит ждать раньше сентября.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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