В ассортименте крупных туроператоров появились туры в Тулу, Пермь и Кострому

В системах бронирования крупных международных туроператоров появились туры в те регионы России, куда раньше туркомпании ездить не предлагали. Ассортимент расширился за счет Перми, Тулы, Костромы, Саратова, Астрахани и ряда других городов. Но, по мнению экспертов отрасли, чтобы туризм внутри России стал популярным, надо менять психологию туристов. Напомним, накануне премьер-министр России Михаил Мишустин дал понять, что этим летом россияне вряд ли смогут выехать на отдых за границу: «Мы помним, что коронавирусная инфекция была ввезена из-за границы, поэтому мы считаем целесообразным воздержаться от туристических поездок за рубеж», – сказал глава кабмина.

В тот же день в правительстве выступила глава Ростуризма Зарина Догузова, которая подтвердила: туррынок России спешно переориентируется на внутренний туризм. «... К сожалению, предпосылок для быстрого восстановления международного туризма в мире мы пока не видим, так как ситуация во многих странах остается довольно сложной. ...Все наши усилия сегодня направлены на то, чтобы дать нашим гражданам возможность этим летом безопасно отдохнуть внутри нашей страны», – заявила глава Ростуризма.

По словам Зарины Догузовой (речь опубликована на сайте Ростуризма), сейчас идут переговоры с разными отраслями о запуске этим летом новых чартерных направлений внутри России, новых железнодорожных маршрутов. Призывать путешествовать внутри страны будут как самостоятельных туристов, так и «пакетников», которым привычнее работать с туроператорами. Зарина Догузова упоминала в своей речи Калининград, Алтай, Байкал, Хакасию, а также – Тверскую, Ярославскую, Астраханскую и другие области. Именно туда планируется отправлять желающих отдохнуть этим летом.

И уже сегодня ряд крупных федеральных туроператоров, которые входят в топ-10, выставили в своих системах бронирования новых короткие экскурсионные программы по городам России. Пока эти предложения не включают авиаперелеты – только трансфер, размещение в отелях с питанием по выбранной программе и экскурсии. Например, в система бронирования международного туроператора TUI уже сегодня появились туры «выходного дня» в Астрахань, Улан-Удэ (Байкал), Белгород, Волгоград, Нижний Новгород, в Карелию, Псковскую и Ростовскую области, в Великий Новгород. «В ближайшее время будут добавлены туры «выходного дня» для городов: Тула, Кострома, Пермь, Астрахань, Казань, Рязань, Саратов, Ярославль. Список регионов будет расширяться и охватит всю территорию РФ. Добавятся Кавказ, Урал, Сибирь, Дальний Восток и другие регионы», – говорится в сообщении туроператора.

Для примера: тур выходного дня в Волгограде с посещением города Волжского будет стоить 6700 рублей на двоих взрослых. Но, несмотря на привлекательную стоимость, эксперты туротрасли сомневаются, что можно будет перенаправить большой турпоток именно в регионы. «Перестроить психологию туриста будет очень сложно, – считает глава уральского отделения Российского союза туриндустрии, директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. – У нас и до этого, по официальным данным, около 45% россиян путешествовали раз в год по России, и только 5,5% выезжали раз в год за границу. Есть, конечно, вероятность, что в этом году число путешественников внутри страны вырастет, но нужно понимать: те, кто привык к зарубежному отдыху, зачастую – это более требовательные клиенты, они привыкли к определенному климату на отдыхе. А те 45%, путешествующие по России, – это санаторно-курортный отдых и экскурсии по городам, прежде всего – по Москве, Санкт-Петербургу и Казани. То есть мы говорим о разных видах отдыха, о совершенно разных запросах».

Также стоит вопрос и о готовности самих туроператоров, которые привыкли работать на выездных направлениях и продавать туры «конвейером», перестроиться и работать чуть ли не под индивидуальный запрос. Если с турецкими отелями туроператоры сотрудничали годами и еще задолго до сезона существовали договоренности о выкупленных блоках номеров, то в ситуации с Россией все иначе: средства размещения в регионах небольшие, договариваться придется с каждым отелем индивидуально.

«На мой взгляд, туроператоры, выставляя сегодня туры по регионам России, пытаются не столько заработать, сколько обеспечить работой своих сотрудников. Но такая замена заграницы спешно скомпанованными экскурсионными турами не сможет стать альтернативой для получения денег, там другая рентабельность совершенно. Думаю, как только ситуация с коронавирусом закончится, туроператоры это все (продажу туров по России) быстро забудут», – прокомментировал Михаил Мальцев.

Напомним, ранее туроператоры прогнозировали, что этим летом могут стать популярными (за исключением Сочи и Крыма) Калининград, Байкал, Алтай и другие направления. Отдельная категория туристов может предпочесть речные круизы, правда, пока не понятно, в каком виде они будут проходить: Роспотребнадзор выпустил еще не все рекомендации для старта навигации.

Москва, Екатеринбург, Ольга Тарасова

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