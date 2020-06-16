Первые чартерные рейсы из Екатеринбурга в Калининград перенесли пока на 27 июня

Калининград отказался от идеи отменить ограничительные меры с 15 июня, как анонсировалось ранее. В связи с чем чартерные рейсы из городов России на Балтийское море тоже пришлось отложить. В Екатеринбурге ближайший чартер перенесли на 27 июня. Не исключено, что перенос этот не последний.

Как ранее писал «Новый День», Калининград этим летом станет одним из самых перспективных и популярных внутрироссийских направлений для отдыха, поскольку границы закрыты. Предполагалось, что туроператор «Библио Глобус» на крыльях авиакомпании «Россия» с 6 июня запустит свою собственную программу на курорты Балтийского моря. Цены на отдых были весьма заманчивыми. Однако власти Калининграда, как и многих других регионов, вновь и вновь продляют ограничительные меры в связи с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу. Это означает, что туристы, прибыв из других регионов, должны будут уйти на 14-дневный карантин.

Сейчас говорится, что ограничения будут сняты в срок с 22 по 26 июня. В связи с этим туроператор «Библио Глобус» принял решение сдвинуть полетную программу из разных регионов, в том числе – из Екатеринбурга. По последним данным на сайте оператора, из Москвы ближайший чартер запланирован на 26 июня. Из Кольцово – на 27 июня.

«Изначально ставили чартерные рейсы из Екатеринбурга с 6 июня, но вылеты 6 и 13 июня не состоялись. Убрали и рейс на 20 июня. Пока что стоит рейс на 27 июня, и на эту дату туристы бронируют отдых», – рассказал менеджер турагентства Friends Travel Дмитрий Денгольц.

Цены на туры в Калининград пока что невысокие. Так, недельный тур на двоих с размещением в отеле 3* без питания, с вылетом из Екатеринбурга, будет стоить от 26 тысяч рублей. С завтраками – от 32 тысяч. Но к этому стоит добавить стоимость справок об отсутствии коронавируса: Калининград, как и многие другие туристические регионы, будет требовать ее по прилете. В Екатеринбурге такая справка стоит от 1200 до 2100 рублей на человека, в зависимости от клиники и набора услуг.

При этом власти Калининграда говорят, что на июль и август загрузка отелей уже стремится к 90%. «Отели в прибрежной зоне на июль – август уже загружены на 90%, о хорошей загрузке отчитываются и отели самого Калининграда. Многие живут в Калининграде и отдыхают, например, в Светлогорске, расстояние – всего 35 км, а до Зеленоградска еще ближе – 25 км. Отмечу, что многие отели в Калининградской области не закрывались», – цитирует слова министра по культуре и туризму региона Андрей Ермак Калининградской области «Вестник туроператоров России».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 16.06.20

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