Калининградская область готовится отменить карантин для приезжих и открыть общепит

Власти Калининградской области планируют ориентировочно 22-24 июня отменить обязательный двухнедельный карантин для приезжих из других регионов. Послабление коснется граждан, оплативших пребывание в гостиницах регионах минимум на двое суток. Об этом сообщил губернатор области Антон Алиханов в своем инстаграме. Напомним, проходить обязательную обсервацию по прибытии в Калининградскую область не нужно местным жителям, а также владельцам недвижимости и арендаторам жилья в регионе.

Глава области также сообщил, что в оперативном штабе обсуждается вопрос, нужно ли гражданам, прибывающим в регион, предоставлять справку об отсутствии коронавирусной инфекции. Алиханов пообещал дать соответствующую информацию в ближайшее время.

Губернатор добавил, что летние кафе и летние веранды ресторанов откроются ориентировочно также 22-24 июня.

На сегодняшний день в Калининградской области выявлен 2161 случай заражения коронавирусом, скончались 35 человек, выздоровели – 1083.

Надо отметить, что с 16 июня в регионе в рамках первого этапа снятия ограничений, введенных из-за угрозы коронавирусной инфекции, открыли для прогулок парки. В Калининграде заработали зоопарк и ботанический сад БФУ имени Канта. Вместе с тем до 1 июля продлен запрет на работу музеев, кинотеатров, ночных клубов, развлекательных и досуговых центров.

Ранее власти Краснодарского края заявили об отмене с 21 июня обязательной 14-дневной обсервации для въезжащих в регион.

Калининград, Наталья Петрова

Калининград. Другие новости 17.06.20

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