Отмена обсерваторов, но обязательный тест на Covid-19: власти Кубани анонсировали открытие региона для туристов

В Краснодарском крае с 21 июня будет ослаблен контроль для въезжающих в регион туристов. Им не нужно будет проходить обязательный двухнедельный карантин в обсерваторе. Однако у всех приезжих будут измерять температуру и брать тесты на коронавирус. Об этом заявил глава региона Вениамин Кондратьев в эфире телеканала «Россия 1».

«С 21 июня мы планируем ослабить контроль для всех, кто хочет приехать в Краснодарский край. Но проверка температурного режима и сдача теста на коронавирус сохраняется», – приводит слова губернатора пресс-служба краевой администрации. «А дальше уже никаких препятствий для передвижения по краю не будет», – добавил Кондратьев. При этом непонятно, что глава региона имел ввиду – или у туриста будут брать анализ на Covid-19 в аэропорту или на железнодорожном вокзале по прибытии или он должен будет представить справку о прохождении тестирования на коронавируса в своем регионе. Напомним, что в обязательном порядке подобная справка необходима только для заселения в санатории.

Губернатор также сообщил, что прибывающие на отдых туристы должны будут информировать о том, куда они направляются. «Единственное, что мы должны будем знать – в какое место непосредственно едет тот или иной гость края», – сказал глава региона.

Помимо этого, Кондратьев заявил, что в случае выявления в санатории зараженных Covid-19 курортников, то этот объект закроют на карантин. «Если же, несмотря на все меры предосторожности, в каком-либо санатории появится локальная вспышка, будет выявлен больной коронавирусной инфекцией, то этот санаторий станет обсерватором», – сказал губернатор.

Кондратьев также заявил, что соблюдение социальной дистанции при отдыхе будут контролировать сами туристы. «Невозможно поставить через каждые три метра сотрудника полиции, Роспотребнадзора или мэрии. Эту социальную дистанцию в первую очередь должны контролировать сами отдыхающие», – подчеркнул он.

Карантин из-за угрозы коронавируса был введен в Краснодарском крае 31 марта. С 12 апреля действует режим изоляции, который был продлен до 21 июня. Постепенное снятие ограничений в регионе началось с 23 мая. С 1 июня гостей начали принимать санатории. Неделю назад власти Кубани приняли решение открыть небольшие гостиницы, вместимостью до 50 номеров. Всего в регионе порядка 3,4 тыс классифицированных средств размещений вместимостью до 50 номеров. Большинство из них расположены в Сочи.

Краснодар, Наталья Петрова

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