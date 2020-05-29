Отдыхающим в санаториях Сочи будет нужна справка об отсутствии коронавируса

В Сочи установили требования для санаториев, которые начнут работу с 1 июня. Отдыхающих будут встречать в аэропорту и на вокзале и развозить на автобусах. При этом все приезжающие по путевке обязаны предоставить справку об эпидблагополучии и отсутствии коронавируса.

С 1 июня в Сочи планируют открыться 34 здравницы, с 8 по 20 июня – 13, с 1 июля – 18. Об этом сообщил глава города Алексей Копайгородский во время совещания с представителями Роспотребнадзора, руководителями санаториев и пансионатов, а также руководителями транспортных узлов курорта, депутатами и представителями правоохранительных органов.

Здравницы обязаны своими силами обеспечить трансфер отдыхающих от железнодорожного вокзала или аэропорта. На транспортных узлах будут выделены специальные коридоры и места для парковки автобусов. На вокзалах, в аэропорту, на въезде в город на посту Магри продолжают дежурить сотрудники полиции, Росгвардии и Роспотребнадзора.

Копайгородский призвал руководителей санаториев заблаговременно проинформировать отдыхающих о наличии необходимых документов, чтобы «не вызвать недовольства наших гостей».

В частности, все въезжающие на отдых должны обязательно привести с собой не только путевку в санаторий или ваучер, но и две справки – о чистом эпидокружении и отсутствии коронавируса.

Ранее глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев анонсировал открытие пляжей в России не раньше 1 июля. В каждом регионе решение об открытии пляжей и курортных объектов будет приниматься, исходя из эпидемиологической обстановки.

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