На курорты пустят не всех: Роспотребнадзор отказал в отдыхе жителям регионов с плохой ситуацией по Covid-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, жители каких регионов смогут первыми поехать на отдых в этом летнем сезоне. По ее словам, отправить жителей на курорты смогут регионы с благополучной эпидемиологической ситуацией. Остальным придется довольствоваться отдыхом в пределах своего региона.

Как отметила Попова, данная ситуация «будет зависеть от того, как будет развиваться эпидситуация в регионах, и как она будет развивать в тех местах, где мы привыкли отдыхать» (цитата по РИА «Новости»).

Руководитель Роспотребнадзора привела в качестве примера столичный регион, отметив, что жители Москвы и Подмосковья пока смогут отдыхать только «в субъекте, внутри своего субъекта». По ее мнению, «это хорошая возможность», и многие «с удовольствием отдыхают в своей полосе».

Ранее Попова заявила, что начало сезона отпусков на российских курортах будет зависеть от динамики заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Глава Ростуризма Зарина Догузова в свою очередь сообщила, что поэтапный выход туристической отрасли из карантина начнется 1 июня. По ее словам, на первом этапе откроются санатории с медицинской лицензией, а в отдельных регионах – отели с коттеджным размещением и апарт-отели.

25 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин и следом за ним руководители Ростуризма и Роспотребнадзора призвали россиян воздержаться от туристических поездок за рубеж летом. По словам чиновников, предпосылок для восстановления международного туризма пока нет, а тех, кто все-таки решит поехать на отдых за границу, после возвращения будут помещать в обсерватор за свой счет.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 30.05.20

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