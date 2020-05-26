Куча справок, ограничения и обсерваторы: как будут принимать туристов краснодарские здравницы

Власти Краснодарского края сформировали жесткие правила заезда в местные санатории. Ранее федеральные и региональные власти заявляли, что летний курортный сезон стартует 1 июня.

Накануне вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил на брифинге в Москве, что на первом этапе снятия карантинных мер «будут открыты санатории с медицинской лицензией». Он также сообщил, что кабмин «работает над правилами для дальнейшего открытия туристической отрасли: отели, курорты, пляжи, круизы и так далее». Чиновник пообещал, что «до 1 июня будут опубликованы соответствующие рекомендации, подготовленные Роспотребнадзором и Ростуризмом». Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявлял, что гостиницы региона могут открыться во второй половине июня.

Тем временем власти Кубани озвучили условия приема отдыхающих в краевые здравницы. При этом список санаториев, которые смогут начать работу, еще только формируется. Начальник отдела развития санаторно-курортного комплекса и рекреационных ресурсов краевого министерства курортов и туризма Юрий Миланко сообщил, что все прибывающие в Краснодарский край должны будут пройти в аэропорту или на железнодорожном вокзале визуальный осмотр на выявление первичных признаков ОРВИ. Кроме того, курортникам нужно представить санаторную путевку, справку об отсутствии новой коронавирусной инфекции, срок действия которой 48 часов, а также справку об отсутствии контакта с инфицированными не менее чем за 14 дней до отъезда на курорт. Последний документ должен быть как у взрослых, так и у детей, уточняет «Вестник Ассоциации туроператоров России».

Прибывших в регион на личном автотранспорте ждут проверки состояния здоровья и другие необходимые процедуры непосредственно перед заездом в санаторий – на входной группе объекта, уточнили в АТОР.

Краевые власти при этом заявили, что на границах региона будет усилена работа постов ГИБДД, в связи с чем наличие санаторных путевок у отдыхающих из других субъектов РФ могут проверить еще на въезде в регион.

Напомним, что до 6 июня в Краснодарском крае действует карантин, поэтому всех прибывающих в регион, за исключением клиентов санаториев с медицинской лицензией, направляют на самоизоляцию в обсерватор. В обсерватор поместят и тех туристов, у которых при наличии путевок или других документов, подтверждающих бронирование, не будет справок об эпидокружении и заключений об отсутствии Covid-19.

В настоящее время краевые власти прорабатывают вопрос об организации сдачи тестов на коронавирус приезжими на территории региона. На время ожидания итогов тестирования туристам придется отправиться в обсерватор, сообщили в АТОР.

Людей с подтвержденным коронавирусом будут направлять в медицинские учреждения. Таким образом, санатории не будут превращать в обсерваторы.

По словам Миланко, на пляжах и в общественных местах туристов обяжут соблюдать правила социального дистанцирования. До 6 июня пляжи, в том числе на территории санаториев, будут закрыты, сообщил чиновник. «А дальше – посмотрим», – заявил он, отметив, что пляжи откроют для купания только «при благоприятной эпидемиологической обстановке при соответствующих рекомендациях Роспотребнадзора».

Когда откроются бассейны в санаторных учреждениях, пока неизвестно. Вопрос о возобновлении их работы будет решаться отдельно от открытия пляжей. Как подчеркнул Миланко, курортники, прибывающие на Кубань, «должны понимать, что это не тот отдых, что был ранее». «Есть определенные ограничения, которые им придется принимать», – заявил чиновник.

Между тем, как заявили представители туротрасли, до сих пор нет никаких разъяснений от Роспотребнадзора по поводу получения справки об эпидокружении для взрослых. Непонятно, какие медучреждения могут выдавать такой документ. Как отмечают в АТОР, больницы и поликлиники отказывают отдыхающим в выдаче таких справок.

Кроме того, туристы в регионах жалуются на трудности со сдачей тестов на коронавирус в связи с большими очередями, из-за чего сложно подгадать получение результата теста непосредственно перед отъездом на курорт. Также звучат жалобы на невозможность сдать анализы. По этой причине туристы будут аннулировать забронированные еще зимой поездки на курорты, ожидают туроператоры.

На решение – ехать или отказаться от поездки в санаторий – могут повлиять расходы на тесты и справки. «Стоимость теста на Covid-19 – от 2000 рублей, так что семье из 4 человек, надо не менее 8 тысяч рублей только на тестирование», – подсчитали в АТОР, добавив, что к этой сумме следует приплюсовать расходы на оформление справки об отсутствии коронавируса. Кроме того, придется потратить деньги на оформление санитарно-курортной карты, если турист едет на лечение. Стоимость такой карты составит от 1,5 до 2,5 тыс. рублей.

Надо отметить, что накануне премьер Михаил Мишустин и следом за ним главы Ростуризма и Роспотребнадзора призвали россиян воздержаться от туристических поездок за рубеж летом. По словам чиновников, предпосылок для восстановления международного туризма пока нет, а тех, кто все-таки решит поехать на отдых за границу, после возвращения будут помещать в обсерватор за свой счет.

Краснодар, Наталья Петрова

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