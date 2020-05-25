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Понедельник, 25 мая 2020, 18:40 мск

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Мишустин поставил крест на надеждах россиян о заграничном отпуске

Фото: «Новый День»

Гражданам России не стоит ближайшим летом планировать отдых за пределами страны, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания президиума совета, посвященного данному вопросу. «Мы помним, что коронавирусная инфекция была ввезена из-за границы, поэтому мы считаем целесообразным воздержаться от туристических поездок за рубеж», – сказал глава кабмина.

Он отметил, что, хоть некоторые страны объявляют о скором открытии границ, торопиться не следует, та как «за несколько дней отдыха можно заплатить слишком большую цену». Глава правительства рекомендовал согражданам провести отпуск в России, сообщает ТАСС. «Лучше и безопаснее провести отпуск в своей стране. С 1 июня во многих регионах возобновят свою работу санатории с медицинской лицензией. На следующем этапе – при благоприятной эпидемиологической обстановке – можно будет говорить о запуске курортов в полном объеме», – заявил Мишустин.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что начало сезона отпусков на российских курортах будет зависеть от динамики заболеваемости коронавирусной инфекцией. Глава Ростуризма Зарина Догузова в свою очередь заявила, что поэтапный выход туристической отрасли из карантина начнется 1 июня.

По ее словам, ведомство «базово понимает», что с этой даты начнут работу санатории с медицинской лицензией, а также – в отдельных регионах – отели с коттеджным размещением и апарт-отели.

Москва, Иван Гридин

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© 2020, РИА «Новый День»

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