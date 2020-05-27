Россиянам рассказали о сроках возобновления зарубежного туризма

Россияне смогут поехать на отдых за рубежом не раньше осени. С таким прогнозом выступила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«По предварительной информации до сентября не стоит ожидать снятия запретов на продажу туров из России за рубеж», – сказала Ломидзе (цитата по «Вестнику АТОР»). По ее словам, возобновление международного туризма – это двусторонний процесс.

Ломидзе при этом отметила, что летом можно ожидать «восстановления какой-то части регулярных рейсов за рубеж», но перспективы запуска чартерных рейсов «пока туманны».

В то же время, представитель АТОР не преминула упомянуть, что летний сезон на отечественных курортах не сорвется. По ее словам, с 1 июня Сочи и другие курорты Краснодарского края будут принимать только туристов, которые едут на отдых в санатории. Без справок об отсутствии коронавируса и об эпидокружении курорты их не примут, ранее предупреждали краевые власти.

Напомним, до 6 июня в Краснодарском крае действует карантин, а потому туристов, которые планируют размещаться не в санаториях, а в частном секторе, отправят в обсерваторы.

25 мая глава правительства Михаил Мишустин и следом за ним руководители Ростуризма и Роспотребнадзора призвали россиян воздержаться от туристических поездок за границу летом и планировать свои отпуска в России. По словам чиновников, предпосылок для восстановления международного туризма пока нет, а тех, кто все-таки рискнет поехать на отдых за границу, после возвращения будут помещать в обсерватор за свой счет.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 27.05.20

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