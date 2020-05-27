100 тысяч на двоих без перелета – отели Сочи и Анапы выставили цены на отдых в июне

Отели Сочи и Анапы готовятся к открытию, хотя официально в крае действует карантин до 6 июня. Ценник в люксовых средствах размещения – почти как в 5* в Турции: от 100 тысяч рублей за недельный отдых на двоих, без учета перелета. В отелях попроще можно отдохнуть за 40-50 тысяч рублей. С 1 июня в Краснодарском крае разрешено работать только санаториям с медицинской лицензией – и то с массой ограничений. Но отели Сочи, Анапы, Геленджика тоже готовятся к работе, хотя официально никаких разрешений нет и, вероятно не будет до конца июня – ранее губернатор Вениамин Кондратьев называл именно такие даты. Тем не менее, средства размещения открыли бронирования на июнь, – пишет «Вестник Ассоциации туроператоров России». Ценник сопоставим с заграничными отелями. Так, например, люксовые отели Анапы и Геленджика просят за недельный отдых на двоих от 90 тысяч рублей: Alean Family Resort & Spa Riviera в конце июня выставил цену от 99 400 рублей, Alean Family Resort & Spa Biarritz – от 90 200 рублей, Alean Family Resort & Spa Doville – от 125 500 рублей. За эти деньги постояльцы получат питание по системе «все включено» и разные развлечения и активности.

Есть варианты и попроще. На курорте «Красная Поляна» неделя проживания (с 8 по 15 июня) в отеле «Горки Панорама» обойдется от 36 273 рублей на двоих. Более дорогой вариант в эти же даты Sochi Marriott Krasnaya Polyana будет на треть дороже: от 49 772 рублей на двоих. Ну и самый бюджетный вариант, который приводит в пример «Вестник АТОР», – город-отель «Бархатные сезоны» (Екатерининский квартал) – за отдых с 15 по 22 июня предлагают заплатить 18900 рублей.

Интересно, что рекомендации Роспотребнадзора для отелей черноморского побережья еще не готовы. И не известно, разрешат ли работать бассейнам, проводить концерты и прочие представления. Но отели обещают, что развлечения будут, в том числе – кино и театр. Напомним, работа кинотеатров и театров в России была остановлена в конце марта.

«Пляжи и бассейны (а их уже начинают прогревать) будут открыты: запрета на их работу в руководстве отельной сети не видят. Проблем с расстановкой шезлонгов с учетом социального дистанцирования, тем более, с учетом загрузки в июне, не будет. Будет исключен сервис, связанный с посещением закрытых помещений: это термальные комплексы, фитнес и тренажерные залы. Спорт и любые активности на свежем воздухе при соцдистанции разрешены. До 6 июня будут действовать ограничения на массовые мероприятия, но отдельные «активити», например, занятия в группах до 5 человек, возможны. Вечерняя анимация не отменена: аудиторию рассредоточат по различным мероприятиям (кино, театральная постановка и пр.)», – сообщает АТОР со ссылкой на представителей сети отелей Alean Family Resort.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 27.05.20

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