Для заселения в отель справка об отсутствии Covid-19 и маски с перчатками не потребуются

Роспотребнадзор совместно с Ростуризмом утвердили требования работы в новых условиях для отелей, баз отдыха, гостевых домов и иных средств размещения. Как ни странно, они оказались куда мягче аналогичных требований к санаториям. Постояльцам отелей не нужно будет предоставлять справки об отсутствии коронавируса. На территории можно будет находиться без масок и перчаток. Более того – ведомства сохранили возможность питания по типу шведского стола и разрешили работать бассейнам, баням и СПА, правда, с соблюдением определенных условий.

Напомним, ранее Роспотребнадзор выпустил рекомендации для открытия санаториев с наличием медицинской лицензии. В них говорится, что для заселения в санаторий нужно иметь не только путевку, но и две справки: об отсутствии коронавируса и о «благоприятном эпидокружении» – то есть об отсутствии в кругу общения больных коронавирусом. Турбизнес очень опасался, что аналогичные требования будут выставлены и к другим средствам размещения. Однако подготовленный Роспотребнадзором и Ростуризмом документ выглядит вполне лояльным, требования выполнимые, а некоторые и вовсе необязательны.

Важно для туристов

Итак, главное: в «Рекомендациях по профилактике новой коронавирусной инфекции» для гостиниц и прочих средств размещения нет требования о предъявлении вообще какой-либо медицинской справки. Не нужно делать ни тест на коронавирус, ни тест на антитела, ни предоставлять справку об эпидблагополучии. Второе: нет никаких требований для гостей отелей не покидать территорию, а также находиться в масках.

Не оправдались и опасения, что отелям разрешат заселять лишь 50% номеров, как ранее рекомендовали власти Турции. Сейчас в рекомендациях Роспотребнадзора сказано лишь, что «преимущественно» заселение должно быть по семейному типу, либо одноместным.

Важный пункт для различных региональных баз отдыха: каждый номер должен иметь свой персональный душ и туалет. Таким образом, Роспотребнадзор не откроет в этом году такие базы отдыха, где санузел – один на этаж.

Что касается организации питания, то «преимущественно» советуют кормить гостей по индивидуальному меню и в номерах. Но не запрещено и питание в столовых, кафе. С условием, что столики будут расставлены на расстоянии не менее двух метров друг от друга. За одним столом может сидеть только один человек, либо – семья или проживающие в одном номере. Шведский стол не запрещен. Но сотрудникам отеля надо будет следить, чтобы не было скопления людей, чтобы постояльцы соблюдали социальную дистанцию.

Не запрещена и работа бассейнов, бань и СПА. Правда, они должны работать согласно соответствующим требованиям, которые устанавливаются документами Роспотребнадзора.

Отдельно обговорено, что у отдыхающих ежедневно будут измерять температуру. В случае выявления заболевшего с признаками ОРВИ – его немедленно изолируют. Если подтвердится диагноз «коронавирус», то должностные лица будут проводить эпидемиологическое расследование и прочие мероприятия, установленные регламентами.

Важно для отельеров

Конечно, владельцам отелей и гостиниц придется в этом сезоне серьезно вложиться в обеспечение безопасного отдыха. На территории средства размещения должен быть пятидневный запас средств индивидуальной защиты для всего персонала (персонал будет работать в перчатках и масках), пятидневный запас дезинфицирующих средств для уборки, а также дезрастворов для рук.

Роспотребнадзор выставил особые требования к уборке. Дезинфекция контактных поверхностей после каждого гостя, но не реже, чем один раз в 2 часа, уборка с дезинфицирующими средствами 6 раз в день, уборка туалетов один раз в 2 часа. Нужно, чтобы у постояльцев была возможность купить СИЗы и антисептики, не покидая территории.

Уборка номеров дезинфицирующими средствами должна проводиться раз в сутки. Парогенератором должны обрабатываться матрасы и наматрасники. Ковры надо мыть ковромоечными машинами с химическими средствами. Стены номеров предписано мыть после выезда гостей. Из номеров советуют убрать декоративные подушки и покрывала.

Персонал отелей будут проверять на коронавирус при допуске к работе. К работе не допускается персонал, который прибыл из неблагополучных по коронавирусу регионов.

Очень многие рекомендации содержат формулировку «при возможности», то есть не являются обязательными. Так, отели просят минимизировать любые контакты с постояльцами – для этого ввести мобильные приложения для заселения и выселения гостей из номера, организовать «бесконтактное» открывание дверей в общественные помещения, СПА, переговорные кабинеты и так далее.

Для кухонь рекомендовано закупить посудомоечные машины с дезинфицирующим эффектом. Но это не обязательно. Товары перед передачей на склад или кухню должны обрабатывать антисептиком.

«Рекомендации сбалансированы с учетом текущей ситуации и, с одной стороны, обеспечат безопасный отдых для наших граждан, а с другой – не являются избыточными для отрасли, чтобы предприятия смогли начать свою работу. Безопасность людей является для нас безусловным приоритетом, но мы также заинтересованы в том, чтобы люди смогли комфортно и интересно отдохнуть», – говорится в обращении главы Ростуризма Зарины Догузовой на официальном сайте агентства.

Москва, Ольга Тарасова

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