В Роспотребнадзоре перечислили правила пляжного отдыха во время пандемии

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о правилах отдыха на пляже в условиях пандемии коронавируса.

По словам руководителя ведомства, носить защитные маски на пляже не нужно, однако отдыхающие должны будут соблюдать социальную дистанцию.

«Маски на пляже мы не предлагали и не предлагаем», – заявила Попова в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», добавив, что «расстояние между отдыхающими для людей, не связанных между собой семейными отношениями, да, должна быть социальная дистанция». «Это обязательно и на пляже тоже», – подчеркнула она.

Накануне Попова заявила, что первыми отправиться на курорты смогут жители регионов с благополучной эпидемиологической ситуацией. Остальным придется довольствоваться отдыхом в пределах своего региона.

Ранее Попова отмечала, что начало сезона отпусков на отечественных курортах будет зависеть от динамики заболеваемости коронавирусной инфекцией.

В Ростуризме заявляли, что поэтапный выход туристической отрасли из карантина начнется 1 июня. На первом этапе откроются санатории с медицинской лицензией, а в отдельных регионах – отели с коттеджным размещением и апарт-отели.

Как сообщал «Новый День», в Сочи с 1 июня планируют открыться 34 санатория из 80. Санатории Крыма начнут принимать отдыхающих с 15 июня – но пока только жителей полуострова. О готовности работать в таком формате уже сообщили 40 санаториев.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 30.05.20

На курорты пустят не всех: Роспотребнадзор отказал в отдыхе жителям регионов с плохой ситуацией по Covid-19. / В Крыму собираются открыть санатории и общепит. / Роспотребнадзор пригрозил любителям загранпоездок обсервацией за свой счет – это в среднем обойдется в 70 тысяч. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»