Крым могут открыть для туристов к концу июня

В Крыму, наконец, разработали программу поэтапного возобновления работы туристической сферы.

Как уже сообщал «Новый День», с 1 июня подготовку к приему отдыхающих начнут санаторно-курортные учреждения, а с 15 июня они уже смогут принимать на отдых и лечение крымчан. О готовности работать в таком формате уже сообщили четыре десятка санаториев.

«Старт второго этапа возможен не ранее, чем через две недели после запуска первого. Срок обусловлен тем, что с начала первого этапа пройдет четырнадцатидневный инкубационный период коронавирусной инфекции, что даст возможность оценить последствия запуска части санаторно-курортного комплекса. На этом этапе возможен старт межрегионального туристического трафика при согласовании федеральным центром», – заявили в министерстве внутренней политики, информации и связи РК со ссылкой на министра курортов и туризма Крыма Вадима Волченко.

Кстати, планируется создать электронную систему учета и регистрации прибывающих в Крым. Для этого собираются использовать либо портал госуслуг, либо специально созданное программное обеспечение. «Целью станет не только фиксация реального турпотока и географии размещения туристов, но и дополнительные гарантии безопасности как для отдыхающих, так и для самих крымчан в нынешней ситуации», – заявляют в мининформе.

Когда разрешат работать средствам размещения всех форм собственности и вида, а также развлекательным учреждениям, сейчас сказать трудно: этот этап может быть определен по итогам реализации первых двух.

Всего на территории Республики Крым официально работают 1 тысяча 92 санаторно-курортных и гостиничных организации разных форм собственности, а также около 2 тысяч 700 малых средств размещения.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 30.05.20

Роспотребнадзора Крыма опубликовал новые данные по коронавирусу. / В Крыму собираются открыть санатории и общепит. / Число инфицированных коронавирусом в Крыму приближается к четырем сотням. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»