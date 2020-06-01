Передумали: обсерваторы в Крыму снова стали бесплатными

В Крыму передумали брать плату за содержание туристов в обсерваторе. Соответствующий указ опубликован на официальном портале Совета министров РК.

Как уже сообщал «Новый День», в Крыму действует обязательное требование для всех, прибывающих на полуостров и не имеющих здесь регистрации или недвижимости: 14 дней нужно провести в обсерваторе.

До 24 мая платить за вынужденные «каникулы» должны были только те, кого поместили в подобные учреждении по решению суда. На прошлой неделе крымские власти, сославшись на опыт других регионов, заявили, что обсерватор становится платным для всех. Однако довольно быстро передумали, и 31 мая глава РК Сергей Аксенов снова внес изменения в собственный указ от 17 марта 2020 года №63-У «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым»: положение об оплате обсерватора из него убрали.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 30.05.20

Крым могут открыть для туристов к концу июня. / Роспотребнадзор Крыма опубликовал новые данные по коронавирусу. / В Крыму собираются открыть санатории и общепит. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»