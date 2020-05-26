В Крыму растет число приезжих: только за последние сутки в обсерваторы помещено 60 человек – это те, кто прибыл из-за границы или не имеет регистрации либо недвижимости на полуострове.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», через пункты пропуска на границе с Украиной прибыл 31 человек (это на 50% больше, чем, например, в воскресенье, 24 мая). Из аэропорта в обсерватор отправили 16 человек, с вокзалов – 6, еще 7 прибыли через Крымский мост.

Отметим, что ежедневно через Керченский пролив в Крым въезжает около 3 тысяч автомобилей. Сегодня в аэропорту Симферополя приземлятся 6 самолетов из Москвы и Санкт-Петербурга, а на железнодорожный вокзал крымской столицы прибудет поезд из Питера.

В целом, на сегодняшний день в обсерваторах, организованных РК, находятся 726 человек. 293 из них в Ялте.

Напомним, с 24 мая обсерваторы в Крыму стали платными. Стоимость размещения сравнима с номерами отелей средней ценовой категории.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 26.05.20

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