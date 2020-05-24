Обсерваторы в Крыму будут платными

Обсерваторы в Крыму станут платными. Об этом сегодня заявил глава РК Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сейчас платить за обсерватор приходится только тем, кто помещен туда принудительно по решению суда. Это, как правило те, кто прибыв в Крым и не имея здесь жилья или прибыв из-за границы, категорически отказываются ехать в подобные учреждения.

Однако другие регионы начали вводить плату за пребывание в обсерваторе жителей России, зарегистрированных в других субъектах. Аналогичную практику вводят и в Крыму, так как нагрузка на республиканский бюджет стала слишком большой.

«Если кому-то хочется приехать на море, не нужно создавать проблемы нам, – заявил Аксенов. – Это дополнительная нагрузка на госорганы, на нашу медицинскую сферу».

Ужесточаются требования и в отношении командировочных: беспрепятственно сл следующей недели в Крым смогут приезжать только представители органов госвласти, все остальным придется 2 недели провести в обсерваторе за свой счет. Это же касается вахтовиков: если работодатель докажет правительству РК, что ему нужно завезти рабочих из-за пределов Крыма, он должен за свой счет снять обсерватор и 2 недели выдержать новых сотрудников там.

Симферополь, Олег Яковенко

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