В Крыму собираются открыть санатории и общепит

В Крыму начали подготовку к туристическому сезону. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 1 июня будет разрешено гулять и заниматься спортом на открытом воздухе (на самом деле, это разрешили еще с 18 мая). Можно открывать места общественного питания на открытом воздухе: летние площадки и террасы. До 15 июня останутся закрытыми спортивные залы, фитнес-клубы, бани, сауны, закрытые бассейны, отели, гостиницы и СПА-центры.

С 1 июня разрешена подготовка к работе санаторно-курортного комплекса, с 15 июня он сможет принимать туристов. Но пока речь идее исключительно о крымчанах.

Жители Крыма такую заботу пока не оценили:

«Отдых для крымчан в Крыму!) Интересно за чей счёт? Если все сидели с марта без работы, а большая половина крымчан ждёт заработка от туристов... Прекрасные новости», – комментируют заявления Аксенова на его страницах в соцсетях.

Некоторые, правда, отмечают, что с удовольствием поедут отдохнуть на ЮБК – не всем ведь крымчанам выпало счастье жить у моря. Но таких – планирующих отпуск в местных здравницах и отелях – немного. Да и им, как оказалось, не все отельеры рады:

«Сколько еще таких? Несколько сотен? Вы серьезно считаете, что вы покрываете все убытки отелей и гостиниц? А в дорогие вообще никогда не приедете. Им как выживать? Или им не надо? Максимум, частники и что-то совсем недорогое и то на короткий период. Никогда в жизни вы не покроете весь номерной фонд (сомневаюсь, что займете даже 10% от всего) и не принесете ту прибыль, которая должна быть и бывает обычно. Учитывая, что сейчас многие вообще остались без денег, то они даже не смогут приехать на пару дней в какой-то эконом. И что-то я от отельеров не особо слышу, что крымчане хоть что-то бронируют. Тем более, массово».

Туристы с материка вообще не стесняются в выражениях: «Считаю преступлением лишать людей моря, солнца, фруктов и вообще оздоровления в этот тяжелый период. Ведь именно ради этого люди едут в Крым, за здоровьем!»

«Начались каникулы у детей, многие ждали новостей по датам открытия Крыма для туристов, у многих брони – билеты… А в итоге... Все в минусах – и крымчане и все, кто хотел приехать на отдых и оздоровление...»

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 29.05.20

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