Роспотребнадзор разрешил работать отелям и базам отдыха без личного туалета в номере

Роспотребнадзор пересмотрел требования к отелям и другим средствам размещения. Теперь гостиницы не обязаны иметь отдельный туалет и душ в каждом номере, чтобы открыться. Кроме того, если средство размещения не прекращало работать, персоналу не обязательно сдавать тест на коронавирус.

Роспотребнадзор смягчил требования к отелям, хостелам, базам отдыха и прочим средствам размещения, которые этим летом будут принимать туристов. Многие пункты исчезли из предыдущей редакции документа либо были изменены. В частности, в требованиях от 1 июня говорилось, что каждый номер должен иметь свой персональный душ и туалет. Турбизнес тут же ответил возмущением: этим требованиям не соответствуют большинство хостелов, мини-отелей, а также многие базы отдыха, гостевые дома, турбазы. Сейчас такого пункта в рекомендациях в принципе нет, соответственно, можно открываться и без туалета в номере.

Кроме того, теперь Роспотребнадзор требует проводить тест на коронавирус только у персонала тех средств размещения, которые приостанавливали работу на время режима повышенной готовности. Те отели, которые работали, могут это требование не соблюдать. То же касается и генеральной дезинфекции всех помещений отеля, включая систему вентиляции. Проводить такую обработку должны только гостиницы после консервации.

Прежними остаются требования по заселению гостей: в один номер можно селить одного человека. Исключение – семейное размещение. Из пункта про организацию питания исчезли требования про расстановку столов на расстоянии 2 метра, а также требования о посадке одного человека за стол. Правда, в документе говорится, что питание нужно организовать «согласно соответствующим рекомендациям». Вероятно, столовым и кафе в гостиницах придется соблюдать те же требования, что и всем предприятиям общественного питания. Полностью документ можно прочитать на сайте Роспотребнадзора.

Москва, Екатеринбург, Ольга Тарасова

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