Отели Адлера вынуждают туристов подписывать соглашение, что в случае заражения Covid-19 все расходы понесут сами (ДОКУМЕНТ)

Один из небольших сетевых отелей Адлера заставляет постояльцев подписывать «соглашение о мерах» по недопущению распространения коронавируса. Согласно этому достаточно странному документу, в случае выявления у туриста Covid-19 все расходы гостиницы за обсервацию и противоэпидемиологические меры постоялец должен будет оплатить за свой счет.

Как рассказала корреспонденту «Нового Дня» жительница Екатеринбурга Елена (имя изменено), она забронировала проживание в одном из отелей небольшой сети «Терминал» – а именно отель 2* в Адлере – заблаговременно. После того, как 21 июня отелям Краснодарского края разрешили работать и отменили обязательную обсервацию для жителей других регионов, женщина еще раз уточнила у сотрудников отеля – нужна ли справка об отсутствии Covid-19, будут ли какие-то проблемы при заселении, либо ограничения. В гостинице ни о каких дополнительных мерах не предупредили.

«Рано утром 28 июня мы приехали с сыном в отель «Терминал» в Адлере, было около 6 утра, мы очень хотели спать. Нас встретила девушка без бейджика, отдала на руки какие-то бумаги, сказала их посмотреть и заполнить. Мы заселились, отдохнули и пошли на море, вечером тоже было не до бумаг. В итоге я только 29 июня прочитала и некоторые пункты меня сразу напрягли, я поняла, что это филькина грамота», – рассказала жительница Екатеринбурга. – По сути, я должна судьбу ребенка и себя в случае заболевания доверить третьим лицам, которые будут исполнять мое проживание и обеспечение питанием, не обговорив со мной ни сумм, ни места проживания, ничего. И я в этой бумажке бесправна, не имею права пререкаться. Поэтому я не стала его подписывать».

С 29 июня работники ресепшн стали постоянно не в самой вежливой форме просить подписать соглашение. На доводы постояльца, что нет никаких нормативных документов, которые позволили бы отелю требовать таких соглашений, сотрудники никак не отвечали. И продолжали требовать подписи 29 и 30 июня.

«В итоге у меня поднялось давление, ухудшилось самочувствие, и 30 июня я сказала, что если мне вернут деньги за проживание вплоть до 8 июня, до которого у меня забронирован отель, я готова уйти сейчас же. Но девушка на ресепшн сказала, что это не в ее компетенции и она должна поговорить с начальством. В итоге 1 июля тональность диалогов сменилась, мне сказали, что мне делают одолжение, и я могу жить без соглашения, – говорит Елена. – Не знаю, заставляют ли всех постояльцев подписывать, но на стойке администратора там не одна и не две таких бумаги».

«Новый День» изучил это «соглашение о мерах» предупреждения возникновения и распространения среди населения города Сочи новой коронавирусной инфекции. В документе говорится, что если у туриста (заказчика) обнаружится коронавирус, то он в случае изоляции в отеле или хостеле, должен будет оплатить все время пребывания в гостинице. Также турист должен будет самостоятельно каким-то образом организовать свое питание (при этом находясь в отеле без возможности выходить). Если туристом будет организовано «ненадлежащее» питание, то отель может возложить эту обязанность на неких третьих лиц. Стоимость питания при этом не должна оспариваться. Кроме того, постоялец должен будет компенсировать все затраты отеля на организацию противоэпидемиологических мероприятий, которые предпишет Роспотребнадзор. И, наконец, в бумаге говорится, что турист осведомлен: отель не имеет возможности обеспечить условия изоляции и обсервации.

Корреспондент РИА «Новый День» под видом туриста позвонил на горячую линию отеля «Терминал» в Адлере и спросил – не нужно ли никаких справок об отсутствии коронавируса, не придется ли в случае чего нести какие-то дополнительные расходы? На что представитель отеля заверила, что никаких ограничений нет. Единственное, что упомянула сотрудница «Терминала», – что сейчас действует запрет на заселение в один номер больше двух человек (если это не семья).

Интересно, что в «соглашениях о мерах» сеть отелей «Терминал» ссылается на совершенно разные нормативные акты, принятые в основном в январе и феврале 2020 года. Эти документы не имеют никакого отношения к гостиничному бизнесу. Согласно последним рекомендациям Роспотребнадзора, выпущенным для средств размещения, отели должны информировать больницы о постояльцах с признаками ОРВИ и организовать изоляцию до момента подтверждения диагноза «коронавирус».

«При получении информации о подтверждении диагноза Covid-19 у гостя или персонала объем и перечень необходимых противоэпидемиологических мероприятий определяют должностные лица, проводящие эпидемиологическое расследование, в порядке, установленном соответствующими рекомендациями», – говорится в рекомендациях на официальном сайте Роспотребнадзора РФ.

Екатеринбург, Адлер, Ольга Тарасова

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