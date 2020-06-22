Где не попросят справку о коронавирусе: 43 региона готовы принять туристов, но отели и развлечения открыты не везде

С каждой неделей все больше регионов России открываются для гостей из других областей. На сегодняшний день уже 43 субъекта РФ заявили, что готовы принять туристов без справок об отсутствии коронавируса и без обязательного карантина на 14 дней. Но это не значит, что ограничений никаких нет. В части областей не работают ни отели, ни базы отдыха, и жить можно только у частников. В других местах закрыты пляжи и магазины. «Новый День» подготовил обзор популярных внутрироссийских направлений с действующими на 22 июня правилами – чтобы путешествие не было омрачено неприятными сюрпризами.

Регионы с въездом без справок на Covid-19 и обязательного карантина

Всего таких регионов 43, полный список есть на сайте Ассоциации туроператоров России . Но мы берем только популярные направления этого лета.

Итак, Краснодарский край и Сочи. С 21 июня в крае отменили карантин для всех приезжих, теперь 14-дневная изоляция не нужна. Справки об отсутствии коронавируса обязательны только для тех, кто едет в санаторий – для этих учреждений по-прежнему действуют старые правила Роспотребнадзора.

Кроме справки о Covid-19, нужна бумага об эпидблагополучии адреса. Если же вы собираетесь в отель (работают уже все отели, которые соблюли нормы РПН) или в частный сектор, никакие справки не нужны. Исключение – если вы умудрились побывать за границей. Из развлечений в Краснодарском крае разрешили работать всем пляжам, а со вчерашнего дня – и всем торговым центрам, правда, пока без кино и фудкортов.

В Крыму туристический сезон открыт только для жителей самого полуострова. С 15 июня для крымчан работают отели, санатории и прочие средства размещения. Обсервация и 14-дневный карантин для приезжающих из других регионов также не нужны (кроме прибывающих из-за рубежа, в том числе из Украины). Но отели, санатории, базы отдыха и прочие средства размещения до 1 июля для туристов из других регионов недоступны. Однако открыто бронирование на даты после 1-го, и цены уже ползут вверх.

Еще одно потенциально популярное направление этого лета – Калининград. Ограничительные меры для туристов здесь перестали действовать с сегодняшнего дня. Обсервация не нужна туристам, которые бронируют квартиры (нужен договор аренды), либо отели сроком более чем на 2 ночи. Но если вы собираетесь остановиться у друзей, то придется 2 недели сидеть дома. Летние веранды и террасы ресторанов и кафе, музеи и выставочные комплексы в Калининградской области тоже заработали, поэтому туристам не должно быть скучно. Добавим, что в Калининград в этом году будет огромное количество рейсов: авиакомпании увеличивают количество регулярных рейсов, а туроператоры ставят чартеры. Цены гуманные.

Татарстан уже давно начал принимать туристов из разных регионов России. Никакие справки об отсутствии коронавируса не требуются, исключение – опять же санатории с медлицензией. Отели и хостелы принимают без этих документов. В республике уже разрешены индивидуальные поездки и путешествия малыми группами (не более пяти человек). Частично запущена водная навигация: ежедневно из Казани отправляются рейсы до Свияжска и Болгара. Большинство достопримечательностей открыты, но нужно носить маски и перчатки. Более того – разрешены экскурсии при условии максимального количества до 10 человек. Возобновили работу храмы, мечети, спортивные центры, бассейны, фитнес-центры. Заработали летние веранды ресторанов и кафе, также общепит предлагает меню на вынос.

Можно поехать в Алтайский край или в Республику Алтай. Никаких справок от вас не потребуют. Но в обоих субъектах РФ до 2 июля запрещено работать отелям, турбазам, базам отдыха, пансионатам – словом, всем тем средствам размещения, где традиционно и останавливались туристы.

Частный сектор, конечно, готов будет принять желающих отдохнуть на природе. На него никакие правила Роспотребнадзора не распространяются. Кроме того, в Республике Алтай до 2 июля приостановлено проведение всех видов туров и групповых поездок, досуговых мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, музеях и торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и прочих местах массового посещения граждан.

Еще одно направление, которое могло стать потенциально популярным этим летом, – Хакасия. Один из крупных федеральных туроператоров подготовил интересную программу в этот красивый природный край. Но чартеры пока не запустили. Въезд в регион из других регионов не запрещен, карантин нужен только для прибывающих из Тывы. Но в регионе отелям запрещено принимать туристов – они работают только с командировочными.

Соседний со Свердловской областью Башкортостан готов принять соседей, но – опять же – жить придется у частников. До 29 июня официальные средства размещения не работают. Зато уже открылись пляжи, кафе и рестораны (кроме курения кальяна), парки, скверы, музеи и библиотеки, ТРЦ.

Еще 14 регионов пустят туристов, но – с оговорками

На сегодняшний день еще 14 регионов России готовы принимать туристов из других областей, но с оговорками. Чаще всего нужно предоставить справку об отсутствии коронавируса, либо справку на антитела, либо указать место следования, которое затем желательно не покидать 2 недели.

Среди популярных у туристов направлений частично начал открываться Байкал. В Республике Бурятия, куда, кстати, с июля полетят чартеры, уже отменили обязательную самоизоляцию для всех прибывающих. Но нужна справка об отсутствии Covid-19, а также в пункте прибытия гражданам необходимо заполнить анкету, указав место и дату пребывания за пределами Республики Бурятия, контактную информацию, включая сведения о месте регистрации и месте фактического пребывания. В период с пятого по десятый день со дня прибытия будет производиться бесплатное лабораторное обследование на коронавирус. Ограничения в Бурятии планируют снять с 1 июля.

На Камчатке тоже у приезжающих просят тест на коронавирус, сделанный за три дня до прибытия. Кроме того, придется сделать еще один – в аэропорту. Ну и самое главное – до 30 июня в крае действует режим самоизоляции, люди продолжают по большей части находиться дома. Приостановлено проведение экскурсий и организованных туров, а также проведение любых массовых мероприятий. Отели и прочие средства размещения не принимают туристов.

Ставропольский край отправит на карантин тех, кто прибыл из неблагополучных территорий. Их список лучше уточнить в оперативном штабе накануне своей поездки. Отели закрыты до 1 июля минимум. Работают только санатории с медицинской лицензией. Остается приостановленной работа парков культуры и отдыха, концертных залов и кинотеатров. Закрыты для посещений музеи, библиотеки, бассейны, фитнес-центры, аквапарки.

Остальные 11 регионов из списка частично снявших ограничения на въезд можно посмотреть здесь. Добавим, что еще 28 регионов России остаются полностью закрытыми.

В обзоре использовалась информация оперативных штабов регионов, а также портала Russia.Travel, созданного Ростуризмом.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 22.06.20

В Екатеринбурге прозвучали сирены в память о погибших в годы войны. / «Голос»: УИКи Екатеринбурга не обеспечены в нужном объеме масками и средствами дезинфекции. / Лидер русских католиков сделал спецзаявление по поправкам в Конституцию. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»