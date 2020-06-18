На Кубани отменили справки для отдыхающих в санаториях и открыли все гостиницы

В Краснодарском крае с 21 июня отменяется карантин и открываются все гостиницы, пансионаты и другие средства размещения – вне зависимости от количества номерного фонда. О таком решение объявил глава региона Вениамин Кондратьев на заседании краевого оперштаба по противодействию коронавируса. Ранее власти Кубани разрешили открыться небольшим гостиницам вместимостью до 50 номеров с соблюдением требований Роспотребнадзора.

По словам губернатора, регион возвращается к режиму повышенной готовности. В обсерваторы на 14-дневный карантин будут отправляться только те, кто прибыл из-за границы.

«На сегодняшний день в крае не выявлено ни одного нового очага, ни одной вспышки коронавируса», – подчеркнул Кондратьев.

Вместе с тем сохраняется обязательное ношение масок в закрытых помещениях, отмечается в сообщении пресс-службы краевой администрации. У всех приезжающих на въездах в регион, в аэропортах и на вокзалах будет измеряться температура.

Вместе с тем, в регионе с 21 июня отменили две справки, необходимые для заселения в санатории. Речь идет о справке об отсутствии коронавируса и справке о санэпидокружении, сообщает «Вестник АТОР». Однако в случае выявления в санатории или в гостинице зараженных Covid-19 курортников, то этот объект превратят в обсерватор.

На Кубани остаются под запретом общественные массовые мероприятия. В то же время с 21 июня в регионе откроются непродовольственные магазины площадью до 800 кв. метров, все торговые центры, но без работы зон развлечения и питания. Кроме того, в крае возобновляют работу организации дополнительного образования, но только для взрослых.

Добавим, что с 1 июля в крае заработают детские здравницы – стационарные лагеря и санатории, имеющие медицинскую лицензию. Но принимать они будут лишь детей из Краснодарского края.

Краснодар, Наталья Петрова

Краснодар. Другие новости 18.06.20

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