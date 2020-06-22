«Уральские авиалинии» увеличат количество рейсов из Екатеринбурга в Калининград до четырех в неделю

Авиакомпания «Уральские авиалинии» увеличит вдвое количество рейсов из Екатеринбурга в Калининград . С 15 июля по 23 октября самолеты будут летать четыре раза в неделю: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье.

«Рейсы по понедельникам и пятницам по-прежнему будут вылетать из Екатеринбурга в 11:00, а по средам и воскресеньям в 9:00. Обратные рейсы из Калининграда в 12:25 и в 10:30 соответственно, – рассказали в пресс-службе авиакомпании «Уральские авиалинии». – Стоимость авиабилетов от 9 500 рублей в одну сторону. Отдельным категориям граждан доступны субсидированные тарифы – 5 000 рублей в одну сторону, детям – 3 750 рублей в одну сторону (по 23 октября 2020). Граждане РФ в возрасте до 23 лет, женщины старше 55 лет и мужчины в возрасте свыше 60 лет могут приобрести авиабилеты по субсидированным тарифам на сайте авиакомпании и в авиакассах. Все остальные категории граждан, имеющие право на субсидию, могут купить билеты в любой авиакассе, при наличии документов».

Напомним, эксперты туристического рынка считают, что в этом году Калининград и область будет одним из самых востребованных вариантов отдыха в условиях отсутствия международного сообщения. В компании «Уральские авиалинии» поддерживают эту точку зрения.

«Это настоящий островок Европы на карте России: Кафедральный собор, старые немецкие кирхи, жилые кварталы и форты. Приятно порадуют в Калининграде не только достопримечательности и уникальная природа, но также цены на проживание», – отметили в пресс-службе перевозчика.

Добавим, что путешествия в Калининград можно планировать уже сегодня. С 20 июня власти региона приступили к смягчению ограничительных мер. Как сообщил в своем блоге в инстаграме губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

«С 20 июня начнут работу: летние веранды и террасы ресторанов и кафе; музеи и выставочные комплексы. […] Конечно, все они должны будут следовать тем требованиям и рекомендациям, которое определяет Правительство и Роспотребнадзор. Соблюдайте социальную дистанцию!!! Что касается обсервации и самоизоляции прилетающих в регион граждан. Их с 22.06 смогут не проходить: туристы, с подтвержденной бронью отелей/гостиниц не менее чем на 2 ночи; граждане, имеющие в собственности или арендующие жилье в нашей области; граждане, имеющие постоянную регистрацию в регионе; сотрудники предприятий и организаций, прилетевшие по приглашению регионального правительства», – говорится в посте губернатора и подписанном им постановлении.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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