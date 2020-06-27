В Ростуризме рассказали, когда отменят справки о коронавирусе для санаториев

Обязательная справка об отсутствии коронавируса в санаториях может быть отменена с 1 июля. Об этом заявила журналистам глава Ростуризма Зарина Догузова, отметив, что в ведомстве «понимают всю избыточность этой нормы».

По ее словам, сейчас ведется работа «над тем, чтобы это требование ушло из правил» (здесь и далее цитаты по РИА «Новости»). Догузова пообещала сделать все возможное со своей стороны, чтобы к 1 июля или в самое ближайшее время требование справки об отсутствии Covid19 для санаториев было отменено. «Уверена, что это получится», – сказала она.

Отметим, что в настоящее время для тех, кто едет в санаторий, обязательна не только справка об отсутствии коронавируса, но и справка об эпидблагополучии адреса. Данное требование прописано в правилах Роспотребнадзора. Для заселения в отели или в частный сектор эти справки не нужны.

Москва, Наталья Петрова

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