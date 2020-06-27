Роспотребнадзор отменил справки об отсутствии коронавируса для санаториев

Роспотребнадзор внес изменения в рекомендации по работе санаториев в условиях сохраняющихся рисков распространения коронавируса.

Отныне курортникам не нужно будет представлять справку об отрицательном тесте на Covid-19, следует из документа, опубликованного на сайте ведомства. Вместо этого потребуется справка об отсутствии контакта с больным коронавирусной инфекции в последние две недели до заезда в санаторий. Этот документ должен быть выдан медицинской организацией не позднее, чем за три дня до отъезда на отдых.

Кроме того, санаториям разрешили заселять отдыхающих можно по два человека в номер. Это правило, как и раньше, не распространяется на семьи и на людей, прибывших на отдых вместе. Ранее разрешалось размещать гостей только по одному.

Медицинские процедуры в санаториях по-прежнему будут проводиться по предварительной записи. При этом разрешаются групповые процедуры, но только с соблюдением социальной дистанции.

Если среди отдыхающих будут выявлены люди с повышенной температурой и другими признаками ОРВИ, их должны немедленно изолировать и протестировать на коронавирус. В случае положительного результата на наличие Covid-19 заболевшего госпитализируют, а его номер дезинфицируют. Кроме того, полная дезинфекция проводится в пищеблоке санатория. Согласно документу, оздоровительное учреждение превращать в обсерватор не будут. Об этом ранее заявляла и глава Ростуризма Зарина Догузова в ответ на слова губернатора Кубани Вениамина Кондратьева о том, что в случае обнаружения коронавируса у туриста санаторий или отель, где он проживает, превратят в обсерватор.

Накануне Догузова заявила, что обязательные справки об отсутствии коронавируса для заселения в санатории будут отменены в ближайшее время.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 27.06.20

В Ростуризме рассказали, когда отменят справки о коронавирусе для санаториев. / В Крыму отмечают ажиотажный спрос на дорогие отели. / «Надежда еще жива»: Минтранс РФ назвал сроки возобновления международных полетов. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»